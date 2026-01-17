تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

في دولة عربية.. منصة رقمية تسرق أموال آلاف المواطنين!

Lebanon 24
17-01-2026 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1469838-639042522154887448.webp
Doc-P-1469838-639042522154887448.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تمكنت منصة رقمية في الجزائر من جذب آلاف المواطنين لاستثمار أموالهم في ما وُصف بمشاريع استثمارية واعدة، مع وعود بعوائد مالية مرتفعة، قبل أن يتضح لاحقًا أنها عملية احتيال منظمة على طريقة هرم بونزي، انتهت بإغلاق مكاتب المنصة واختفاء القائمين عليها.

انكشفت قضية منصة OCM بعدما لجأ العديد من المتضررين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشفوا عن تعرضهم للاحتيال بعد إيداعهم مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن ينقطع أي تواصل مع المنصة فجأة.

فرع لشركة أميركية؟

أوضح أحد الضحايا، ويدعى فريد، أنه كان يعرف المخاطر المرتبطة بمثل هذه المنصات، لكنه انجذب وراء الأرباح السريعة التي تُمنح عادة في المراحل الأولى، مؤكداً أنه هذه المرة أصبح ضحية عملية نصب واضحة.

وأكد ضحايا آخرون أن المنصة رُوّج لها على أنها فرع لشركة أميركية تستثمر في الجزائر، ما عزز مصداقيتها لدى كثيرين، خصوصاً بعد افتتاحها مكاتب فعلية داخل البلاد، قبل أن تختفي تماماً. وطالبوا بفتح تحقيق شامل لاسترجاع أموالهم.

وبحسب المعطيات، شكّل الضحايا مجموعات ضغط للمطالبة بتدخل السلطات وفتح تحقيق قضائي لتوقيف المتورطين، ومحاولة استرجاع الأموال المنهوبة أو تعويض المتضررين جزئيًا على الأقل.

احتيال قديم متكرر

وأوضح الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، رؤوف بلعربي، أن هذا النوع من الاحتيال ليس جديداً، ويُستخدم في مختلف دول العالم، حيث يتم جمع أموال من الضحايا بزعم استثمارها، مع منح أرباح مغرية في البداية لكسب الثقة.

وأشار بلعربي إلى أن هذا الأسلوب يعود إلى عام 1919، حين ابتكره رجل الأعمال الإيطالي تشارلز بونزي، الذي كان يدفع أرباح المستثمرين القدامى من أموال المنضمين الجدد، قبل أن ينهار المخطط، مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا حول العالم.

وأضاف أن نهاية هذه العمليات دائماً واحدة: قد يتمكن بعض المستثمرين الأوائل من استرجاع أموالهم أو تحقيق أرباح، بينما يتحمل الخسائر الأكبر من ينضمون في المراحل الأخيرة، بعد أن يفرّ القائمون على المنصة بالأموال، تاركين وراءهم آلاف الضحايا. (العربية)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
شحادة ممثلاً الرئيس عون: بيروت تثبّت موقعها منصة عربية للابتكار الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في دولة عربية.. الإيقاع بأخطر "شبكة غسيل أموال"
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأمن الداخلي الأميركية: سنمنع دخول مواطني 19 دولة (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مشجعو زاخو يسرقون الأضواء بإلقاء آلاف الدمى لدعم الأطفال المرضى
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

تشارلز بونزي

الإيطالي

الجزائر

تشارلز

شارلز

شارل

إيدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-01-17
Lebanon24
12:06 | 2026-01-17
Lebanon24
09:51 | 2026-01-17
Lebanon24
04:00 | 2026-01-17
Lebanon24
01:00 | 2026-01-17
Lebanon24
23:00 | 2026-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24