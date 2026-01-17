في دولة عربية.. منصة رقمية تسرق أموال آلاف المواطنين!

انكشفت قضية منصة OCM بعدما لجأ العديد من المتضررين إلى ، ليكشفوا عن تعرضهم للاحتيال بعد إيداعهم مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن ينقطع أي تواصل مع المنصة فجأة.أوضح أحد الضحايا، ويدعى فريد، أنه كان يعرف المخاطر المرتبطة بمثل هذه المنصات، لكنه انجذب وراء الأرباح السريعة التي تُمنح عادة في المراحل الأولى، مؤكداً أنه هذه المرة أصبح ضحية عملية نصب واضحة.وأكد ضحايا آخرون أن المنصة رُوّج لها على أنها فرع لشركة أميركية تستثمر في الجزائر، ما عزز مصداقيتها لدى كثيرين، خصوصاً بعد افتتاحها مكاتب فعلية داخل البلاد، قبل أن تختفي تماماً. وطالبوا بفتح تحقيق شامل لاسترجاع أموالهم.وبحسب المعطيات، شكّل الضحايا مجموعات ضغط للمطالبة بتدخل السلطات وفتح تحقيق قضائي لتوقيف المتورطين، ومحاولة استرجاع الأموال المنهوبة أو تعويض المتضررين جزئيًا على الأقل.

احتيال قديم متكرر



وأوضح الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، رؤوف بلعربي، أن هذا النوع من الاحتيال ليس جديداً، ويُستخدم في مختلف دول العالم، حيث يتم جمع أموال من الضحايا بزعم استثمارها، مع منح أرباح مغرية في البداية لكسب الثقة.

وأشار بلعربي إلى أن هذا الأسلوب يعود إلى عام 1919، حين ابتكره رجل الأعمال ، الذي كان يدفع أرباح المستثمرين القدامى من أموال المنضمين الجدد، قبل أن ينهار المخطط، مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا حول العالم.

وأضاف أن نهاية هذه العمليات دائماً واحدة: قد يتمكن بعض المستثمرين الأوائل من استرجاع أموالهم أو تحقيق أرباح، بينما يتحمل الخسائر الأكبر من ينضمون في المراحل الأخيرة، بعد أن يفرّ القائمون على المنصة بالأموال، تاركين وراءهم آلاف الضحايا. (العربية)