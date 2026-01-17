أبل تختار غوغل لتشغيل سيري وتتجاوز OpenAI

أورد تقرير حديث حول الشراكة الاستراتيجية بين أبل وغوغل أن محرّك سيتكفّل بتشغيل الجيل الجديد من المساعد الصوتي سيري، في خطوة عززت التقديرات المتداولة حول قيام أبل بضخ نحو مليار دولار سنوياً ضمن هذه الشراكة.



وأشار التقرير إلى أن شركة OpenAI، المطوّرة لخدمة ChatGPT، فضّلت الابتعاد عن هذا التعاون، بعدما اتخذت قراراً مقصوداً بعدم تولي مهمة تزويد سيري بالذكاء الاصطناعي، تجنباً للدخول في شراكة تقنية مع أبل.



وفي هذا السياق، أعلنت أبل اعتماد نماذج جيميني لتشغيل النسخة المحدّثة من سيري، في إعلان حمل رسائل مباشرة إلى المستثمرين، إلى جانب كونه تطوراً إيجابياً للمستخدمين.



وبشأن طبيعة الاتفاق، أوضحت أن العقد يمتد لعدة سنوات، فيما كشفت أبل أن نماذج جيميني ستعمل عبر خوادم الحوسبة السحابية التابعة لها، في مسعى للحفاظ على معايير الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين.



وتضخ أبل قرابة مليار دولار سنوياً مقابل هذه الصفقة، إذ نقلت فايننشال تايمز عن مصدر مطّلع أن الاتفاق صُمم على هيئة عقد حوسبة سحابية، ما قد يفضي إلى تحويل مليارات الدولارات من أبل إلى غوغل على مدى سنوات.



ورغم ضخامة الأرقام المتداولة، إلا أن توزيع الكلفة على فترة زمنية طويلة ينسجم مع تقدير المليار دولار سنوياً، في صفقة تبدو مجدية لأبل، لا سيما أنها تجني من غوغل عائدات تفوق هذا الرقم بأكثر من عشرين مرة.



وفي المقابل، أعاد التقرير التذكير بموقف OpenAI، التي اختارت، وفق المصادر، الابتعاد طوعاً عن أي شراكة تقنية مع أبل لتشغيل مساعدها الصوتي، مفضلة الحفاظ على مسارها المستقل في سوق الذكاء الاصطناعي.

Advertisement