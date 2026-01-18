قبل إطلاقها.. سامسونغ تكشف بالخطأ تفاصيل طرازات سلسلة Galaxy S26

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة هواتف S26، يبدو أن شركة قد كشفت عن طريق الخطأ على طرازات سلسلة الهواتف المقبلة بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.



وأكدت سامسونغ أسماء طرازات سلسلة Galaxy S26 بشكل غير مباشر على موقعها الإلكتروني من خلال ذكرها في ملف "PDF" يتضمن تفاصيل العروض الترويجية لمنتجاتها.

و يبدو من هذا الملف أن "سامسونغ" ستطلق ثلاثة طرازات ضمن سلسلة Galaxy S26 الشهر المقبل وهي "Galaxy S26" و"Galaxy S26 Plus" و"Galaxy S26 Ultra"، بحسب تقرير لموقع "SamMobile" المتخصص في ، اطلعت عليه "العربية Business".



وبالنظر إلى أن الملف لم يذكر هاتفي "Galaxy S26 Edge" أو "Galaxy S26 Pro"، فيبدو أن هذين الهاتفين لن يُطلقا مع باقي طرازات سلسلة Galaxy S26.



وبالنظر إلى أن الشائعات كانت تشير سابقًا إلى أن هاتف "Galaxy S26" الأساسي سيُطلق باسم "Galaxy S26 Pro"، فيبدو أنه لن يكون هناك إصدار "Pro" في نهاية المطاف.



أما بالنسبة لهاتف "Galaxy S26 Edge" فائق النحافة، فمن الممكن أن تُطلقه "سامسونغ" في وقت لاحق من العام كما فعلت مع هاتف " Edge" العام الماضي، لذا فلا يمكن استبعاد طرحه مستقبلًا. (العربية)