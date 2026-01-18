تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

قبل إطلاقها.. سامسونغ تكشف بالخطأ تفاصيل طرازات سلسلة Galaxy S26

Lebanon 24
18-01-2026 | 08:23
مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة هواتف galaxy S26، يبدو أن شركة سامسونغ قد كشفت عن طريق الخطأ على طرازات سلسلة الهواتف المقبلة بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأكدت سامسونغ كولومبيا أسماء طرازات سلسلة Galaxy S26 بشكل غير مباشر على موقعها الإلكتروني من خلال ذكرها في ملف "PDF" يتضمن تفاصيل العروض الترويجية لمنتجاتها.
 
و يبدو من هذا الملف أن "سامسونغ" ستطلق ثلاثة طرازات ضمن سلسلة Galaxy S26 الشهر المقبل وهي "Galaxy S26" و"Galaxy S26 Plus" و"Galaxy S26 Ultra"، بحسب تقرير لموقع "SamMobile" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وبالنظر إلى أن الملف لم يذكر هاتفي "Galaxy S26 Edge" أو "Galaxy S26 Pro"، فيبدو أن هذين الهاتفين لن يُطلقا مع باقي طرازات سلسلة Galaxy S26.

وبالنظر إلى أن الشائعات كانت تشير سابقًا إلى أن هاتف "Galaxy S26" الأساسي سيُطلق باسم "Galaxy S26 Pro"، فيبدو أنه لن يكون هناك إصدار "Pro" في نهاية المطاف.

أما بالنسبة لهاتف "Galaxy S26 Edge" فائق النحافة، فمن الممكن أن تُطلقه "سامسونغ" في وقت لاحق من العام كما فعلت مع هاتف "galaxy s25 Edge" العام الماضي، لذا فلا يمكن استبعاد طرحه مستقبلًا. (العربية) 
أخبار التكنولوجيا

galaxy s25

كولومبيا

galaxy

كولومب

سامسون

سامسو

