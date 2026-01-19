كيف تتجنب إغلاق الجهاز المفاجئ بسبب خطأ قياس البطارية؟

يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من تقلبات غير منطقية في نسبة البطارية، أو من إيقاف الجهاز فجأة رغم بقاء شحن ظاهر على الشاشة. وأكدت تقارير تقنية حديثة أن هذه المشكلة لا ترتبط دائمًا بتلف البطارية، بل غالبا بعدم دقة نظام قياسها.



وأشارت التقارير إلى أن الأخطاء في عرض نسبة البطارية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مفاجئ للجهاز أو قراءة مضللة للطاقة المتبقية. لكنها أشارت أيضا إلى أن المشكلة يمكن معالجتها بخطوة بسيطة تُعرف باسم معايرة البطارية، والتي تساعد على ضبط قراءة الطاقة المتبقية بدقة أكبر وضمان استمرار عمل الجهاز بشكل طبيعي.



وتعد هذه الخطوة من بين الإجراءات السهلة التي يمكن لأي مستخدم تنفيذها دون الحاجة إلى تدخل فني؛ ما يجعلها حلا عمليا لمشكلة مزعجة تؤثر على تجربة استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة.



معايرة البطارية ليست عملية تغير البطارية نفسها، بل هي طريقة لإعادة ضبط النظام ليحدد متى تكون البطارية ممتلئة أو فارغة فعليا.



فبطاريات الهواتف الذكية من نوع لا تخبر الجهاز مباشرة عن شحنتها، بل يقوم نظام التشغيل بتقدير هذه النسبة بناءً على أنماط الشحن والتفريغ التي يتعلمها مع الوقت.



وعندما تصبح هذه التقديرات غير دقيقة، قد يعرض الجهاز نسبة خاطئة؛ ما يسبب تقلبات غير منطقية في القراءة أو إغلاقا مفاجئا حتى لو كانت البطارية تظهر نسبة طاقة متبقية.



مع أن هناك عدة مؤشرات على أن جهازك قد لا يقيس نسبة البطارية بدقة. من بينها انخفاض مفاجئ في نسبة البطارية رغم عدم الاستخدام المكثف، وإغلاق الجهاز بشكل تلقائي عند 10–15%. كذلك، قد تشعر بتغيرات غريبة في مستوى البطارية بمجرد فصل الشاحن.



وهذه العلامات غالبا لا تدل على بطارية تالفة، وإنما على تقدير غير دقيق لمستوى الشحن.



يمكنك معايرة البطارية عبر خطوات بسيطة تعمل على كل من هواتف آيفون وأندرويد. وللقيام بذلك يجب وضع الجهاز على الشحن حتى يصل إلى 100% واستخدامه حتى تفرغ البطارية بالكامل وينطفئ ذاتيا.



ويمكن بعد ذلك محاولة تشغيل الجهاز مرة أخرى حتى ينطفئ، للتأكد من التفريغ الكامل للبطارية.



بعد ذلك، يجب مجددا وضع الجهاز على الشحن حتى يصل إلى 100 % مرة أخرى، وتركه يشحن لمدّة 30 إلى إضافية. الآن افصل الشاحن وأعد تشغيل الجهاز.



يذكر أنه إذا كان هاتفك يحتوي على خاصية تحديد الشحن عند 80 أو 85% بهدف الحفاظ على صحة البطارية، يجب تعطيلها مؤقتا أثناء المعايرة ثم إعادة تفعيلها بعدها.



يمكن أيضا تطبيق العملية نفسها تقريبا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة التي تحتوي على بطاريات ليثيوم .



فالفكرة الأساسية واحدة، وهي السماح للجهاز بأن يحدد بشكل صحيح متى تكون البطارية ممتلئة أو فارغة.



وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه رغم فائدتها في حالات معينة، لا يُنصح بإجراء المعايرة بشكل متكرر؛ لأن هذا يتطلب تفريغا كاملا للبطارية وهو ما يمكن أن يضع ضغطا إضافيا على خلاياها مع الوقت.



مثلًا، الاستخدام اليومي بين 20% و80% هو الأفضل لصحة البطارية على المدى ، والمعايرة يجب أن تتم في الحالات غير الطبيعية فقط. (ارم نيوز)

