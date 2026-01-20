تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
وداعاً للقيود.. "واتساب ويب" يفتح الباب للمكالمات الجماعية بـ 32 مشاركاً
Lebanon 24
20-01-2026
|
05:51
يستعد تطبيق "
واتساب
" لإحداث نقلة نوعية في نسخة
الويب
، عبر اختبار ميزات جديدة تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية مباشرة من المتصفح، بما يضمن تكامل التجربة بين مختلف الأجهزة.
أبرز ملامح التحديث المرتقب:
-مكالمات موسعة: كشف موقع "WABetaInfo" أن التحديث قد يدعم مشاركة ما يصل إلى **32 مستخدماً** في المكالمة الجماعية الواحدة، مع احتمال البدء بـ8 أو 16 مشاركاً في المرحلة التجريبية لضمان جودة الاتصال.
-روابط سريعة: سيتمكن المستخدمون من إنشاء "رابط مكالمة" مباشرة داخل الدردشة الجماعية، ما يسهل الانضمام الفوري للأعضاء بضغطة زر واحدة.
-جدولة المواعيد: يطور التطبيق ميزة "جدولة المكالمات"، حيث يمكن للمستخدم تحديد عنوان ووصف ووقت للمكالمة، ما ينشئ "حدثاً مرئياً" ينبه المشاركين قبل البدء، دون أن تنطلق المكالمة تلقائياً.
وتأتي هذه الخطوات لتعزيز إنتاجية نسخة الويب وتقريبها من ميزات تطبيق الهاتف، مما يجعلها أداة قوية للاجتماعات والارتباطات العائلية والمهنية.
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
مات موس
الويب
هنية
تاجي
