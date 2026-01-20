تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أحياء جديدة ومهام مبتكرة في Subway Surfers City

Lebanon 24
20-01-2026 | 16:30
بعد أكثر من عقد من النجاح المتواصل، توسع إحدى أشهر سلاسل الألعاب على الهواتف المحمولة عالمها مع الإصدار الجديد "Subway Surfers City"، المقرر إطلاقه عالميًا في 26 شباط 2026. وتعد اللعبة بمثابة تكملة كاملة وليست مجرد تحديث للنسخة الأصلية من لعبة الركض اللامتناهي الشهيرة.

ويقدم الإصدار الجديد توسعًا لعالم اللعبة المعتاد، حيث يمكن للاعبين استكشاف مدينة متصلة تسمى Subway City، مع الحفاظ على سرعة اللعب التي جعلت السلسلة تتصدر قوائم التطبيقات لسنوات. عند الإطلاق، يمكن للاعبين الوصول إلى أربعة أحياء: The Docks، Southline، Sunrise Blvd، وDelorean Park، وكل حي يقدم مسارات جديدة، وتحديات، وبيئات مرئية مختلفة تشجع على الاستكشاف.

وقد أوضح الرئيس التنفيذي لشركة SYBO، ماتياس جرادل نورفيغ، أن اللعبة الجديدة تضيف محتوى ميكانيكيًا جديدًا، مثل منصات السرعة لتسريع الركض، وحركة القفز الاستكشافية، ودرع قابل للارتداد يمنح مرونة أكبر أثناء اللعب. كما تقدم اللعبة أوضاعًا جديدة، بما في ذلك:

  • Classic Endless: أسلوب الركض الكلاسيكي.

  • City Tour: أوضاع مستويات محددة مع مهام وجمع النجوم المخفية.

  • Events: تحديات موسمية محدودة الوقت لاختبار المهارات.

ويعتبر Subway Surfers City استمرارًا لإرث اللعبة الذي يمتد لما يقارب 15 عامًا، حيث ستضيف التحديثات المستقبلية أحياء وشخصيات جديدة، وأزياء ولوح التزلج الهوائي، مع تطوير المدينة نفسها لتكون بمثابة شخصية محورية داخل اللعبة.

