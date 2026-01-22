بعد عام من تراجع دوره.. سامسونغ تكشف عن بيكسبي مُعاد التصميم

أعلنت شركة عن تحديث جذري لمساعدها الرقمي بيكسبي، مؤكدةً تمسكها بالمنصة رغم اعتمادها مساعد " جيميني" كمساعد افتراضي لهواتف غالاكسي العام الماضي.وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن النسخة المطورة ستدخل مرحلة الاختبار التجريبي قريباً ضمن تحديث الواجهة الجديد One UI 8.5، والذي يخضع منذ كانون الأول 2025، وسط توقعات بأن يظهر نظام "بيكسي" المُجدد لأول مرة بالتزامن مع إطلاق سلسلة S26، والمرتقبة في شباط 2026.ويأتي هذا الإعلان بعد عام من شراكة سامسونغ مع غوغل في إطلاق هاتف في كانون الثاني 2025، حيث جعلت Gemini المساعد الافتراضي على هواتف Galaxy، مما دفع بيكسي حينها إلى دور ثانوي.إلا أن الشركة كشفت عن إعادة تصميم المساعد ليكون "وكيل جهاز محادثة"، مع التركيز، بشكل أساس، على إعدادات الهاتف، وفهم طلبات المستخدمين باللغة الطبيعية.وعن ميزات النسخة الجديدة، أوضحت سامسونغ أن المستخدمين لن يحتاجوا، بعد الآن، لحفظ أسماء الإعدادات الدقيقة، إذ سيتمكن بيكسبي من فهم الأغراض من خلال وصف بسيط بلغة المستخدم، وتغيير الإعدادات ذات الصلة تلقائياً.كما سيقوم المساعد بفحص إعدادات الجهاز الحالية واقتراح حلول، بدلاً من مجرد تقديم تعليمات عامة.كما أعلنت سامسونغ أن بيكسي الجديد سيدعم البحث المباشر على من خلال شراكة مع شركة Perplexity.وستمكن هذه الشراكة من جلب المعلومات المحدثة من الويب، وعرض النتائج داخل واجهته الخاصة، بدلاً من إرسال المستخدمين إلى متصفحات خارجية.واختتمت سامسونغ بيانها بالتأكيد على أن هذه التحديثات تهدف إلى جعل بيكسبي أكثر فائدة للأسئلة العامة، وليس فقط للتحكم في الجهاز. (ارم نيوز)