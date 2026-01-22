تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بعد عام من تراجع دوره.. سامسونغ تكشف عن بيكسبي مُعاد التصميم

Lebanon 24
22-01-2026 | 04:06
A-
A+
بعد عام من تراجع دوره.. سامسونغ تكشف عن بيكسبي مُعاد التصميم
بعد عام من تراجع دوره.. سامسونغ تكشف عن بيكسبي مُعاد التصميم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة  سامسونغ عن تحديث جذري لمساعدها الرقمي بيكسبي، مؤكدةً تمسكها بالمنصة رغم اعتمادها مساعد "غوغل جيميني" كمساعد افتراضي لهواتف غالاكسي العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن النسخة المطورة ستدخل مرحلة الاختبار التجريبي قريباً ضمن تحديث الواجهة الجديد One UI 8.5، والذي يخضع منذ كانون الأول 2025، وسط توقعات بأن يظهر نظام "بيكسي" المُجدد لأول مرة بالتزامن مع إطلاق سلسلة galaxy S26، والمرتقبة في شباط 2026.


ويأتي هذا الإعلان بعد عام من شراكة سامسونغ مع غوغل في إطلاق هاتف galaxy s25 في كانون الثاني 2025، حيث جعلت Gemini المساعد الافتراضي على هواتف Galaxy، مما دفع بيكسي حينها إلى دور ثانوي.

إلا أن الشركة كشفت عن إعادة تصميم المساعد ليكون "وكيل جهاز محادثة"، مع التركيز، بشكل أساس، على التحكم في إعدادات الهاتف، وفهم طلبات المستخدمين باللغة الطبيعية.
وعن ميزات النسخة الجديدة، أوضحت سامسونغ أن المستخدمين لن يحتاجوا، بعد الآن، لحفظ أسماء الإعدادات الدقيقة، إذ سيتمكن بيكسبي من فهم الأغراض من خلال وصف بسيط بلغة المستخدم، وتغيير الإعدادات ذات الصلة تلقائياً.

كما سيقوم المساعد بفحص إعدادات الجهاز الحالية واقتراح حلول، بدلاً من مجرد تقديم تعليمات عامة.

كما أعلنت سامسونغ أن بيكسي الجديد سيدعم البحث المباشر على الويب من خلال شراكة مع شركة Perplexity.

وستمكن هذه الشراكة من جلب المعلومات المحدثة من الويب، وعرض النتائج داخل واجهته الخاصة، بدلاً من إرسال المستخدمين إلى متصفحات خارجية.

واختتمت سامسونغ بيانها بالتأكيد على أن هذه التحديثات تهدف إلى جعل بيكسبي أكثر فائدة للأسئلة العامة، وليس فقط للتحكم في الجهاز. (ارم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عودة الهواتف المخصّصة للألعاب؟ أيانيو تكشف عن Pocket Play بتصميم مميز!
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تكشف عن تصميم AOD مطوّر لساعة بيكسل ووتش
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: لا انقسامات في حزب الله وما يجري هو مراجعة وإعادة ترتيب طبيعية بعد الحرب
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24

galaxy s25

التحكم في

ارم نيوز

galaxy

التزام

التركي

الترك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-01-22
Lebanon24
00:24 | 2026-01-22
Lebanon24
23:00 | 2026-01-21
Lebanon24
16:00 | 2026-01-21
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21
Lebanon24
10:02 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24