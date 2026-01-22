تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
عبر الخواتم الذكية.. نظام فريد للتعامل مع نوبات الصداع النصفي
Lebanon 24
22-01-2026
|
07:25
كشفت شركة Ultrahuman مؤخراً عن ميزة جديدة يطلق عليها Migraine PowerPlug في الخواتم الذكية، وهي أول أداة من نوعها تُبنى على أسس
علاجية
رقمية مدعومة بتقنية معتمدة من "إدارة الغذاء والدواء"
الأمريكية
.
وتساعد الميزة الجديدة على توقع نوبات الصداع النصفي وتقليلها لدى المستخدمين، عن طريق مراقبة بيانات بيولوجية مستمرة وتحليلها، وتحديد المؤشرات المبكرة لنوبة الصداع النصفي، قبل حدوثها فعلياً.
وتعمل هذه الميزة عن طريق تحليل بيانات بيولوجية مثل نمط النوم، تباين معدل ضربات القلب، ومستويات التوتر، والنشاط البدني، لمعرفة الأنماط التي قد تسبق نوبة الصداع النصفي.
وعند اكتشاف نمط يزيد من خطر النوبة، تقوم بتقديم إشعارات وتوجيهات شخصية للمستخدم مثل شرب الماء، تحسين النوم، أو تعديل النشاط اليومي لتقليل احتمالية الهجمة.
ومن المتوقع أن تُطرح ميزة Migraine PowerPlug في الربع الأول من العام الجاري عبر تطبيق Ultrahuman، في عدة بلدان منها
الولايات المتحدة
وكندا والاتحاد
الأوروبي
والهند وأستراليا والشرق الأوسط. (إرم نيوز)
