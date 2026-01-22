تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

من آبل.. دبوس قد يقضي على الساعات الذكية

Lebanon 24
22-01-2026 | 15:52
A-
A+
من آبل.. دبوس قد يقضي على الساعات الذكية
من آبل.. دبوس قد يقضي على الساعات الذكية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعمل "آبل" على تطوير جهاز قابل للارتداء على شكل دبوس صغير قريب بالحجم من جهاز AirTag، مزوّد بكاميرات وميكروفونات ومكبّر صوت مع دعم للشحن اللاسلكي، في خطوة قد تنقل "الذكاء المحيطي" من المعصم إلى الملابس أو الحقائب.

يُفترض أن يعتمد الجهاز على التفاعل الصوتي بدل الشاشة، ضمن رؤية تُراهن على مساعدة ذكية ترافق المستخدم من دون الحاجة إلى الهاتف أو الساعة طوال الوقت.

وتأتي هذه الفكرة في وقتٍ تُدرس فيه "آبل" خيارات لتعزيز قدرات «سيري» عبر نماذج ذكاء اصطناعي خارجية مثل "Gemini" من "غوغل"، ضمن توجه أوسع لإعادة بناء المساعد الصوتي بصورة أكثر تقدماً.

اللافت أن سوق "الأجهزة القابلة للارتداء بالذكاء الاصطناعي" شهد تعثرات واضحة؛ إذ توقفت خدمات "Humane AI Pin" بعد صفقة استحواذ، ما جعل الأجهزة عملياً غير قابلة للاستخدام عند إغلاق الخدمات المرتبطة بها. (YD)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تطلق تحديث watchOS 26.2 لساعاتها الذكية مع تحسين تقييم النوم
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خلل في واجهات الساعات الذكية بعد تحديث Wear OS الأخير
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيقات أساسية لتحسين تجربة استخدام الساعات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تعزّز نظام الساعات... خرائط وتحذيرات فورية للكوارث
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الملا

غوغل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-01-22
Lebanon24
13:55 | 2026-01-22
Lebanon24
13:25 | 2026-01-22
Lebanon24
11:34 | 2026-01-22
Lebanon24
09:09 | 2026-01-22
Lebanon24
07:25 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24