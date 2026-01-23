تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

OpenAI تطلق التحديث الثاني لـ ChatGPT Atlas لعام 2026

Lebanon 24
23-01-2026 | 06:17
OpenAI تطلق التحديث الثاني لـ ChatGPT Atlas لعام 2026
OpenAI تطلق التحديث الثاني لـ ChatGPT Atlas لعام 2026 photos 0
أعلنت شركة "OpenAI"، إطلاق التحديث الثاني لعام 2026 لمتصفحها الآلي "ChatGPT atlas".

وأكدت الشركة، أن النسخة الجديدة تركز، بشكل أساس، على تحسين كفاءة استخدام الذاكرة، وإضافة ميزات احترافية تضاهي المتصفحات العالمية، وفي مقدمتها دعم "Tab Groups".

وذكرت تقارير، أن "OpenAI" دأبت منذ إصدار "ChatGPT Atlas"، في تشرين الأول الماضي، على طرح تحديثات متكررة، بهدف تحسين سهولة الاستخدام، ومطابقته بشكل أفضل مع المتصفحات الأخرى، من حيث: الميزات الاحترافية، وتخصيص واجهة المستخدم "User Interface"، وتجربة المستخدم "User Experience"، وذلك بعد توقف مؤقت خلال العطلات.

وبحسب ما نشره آدم فراي، مدير منتج "ChatGPT Atlas"، فإن المستخدمين الذين سيقومون بالتحديث إلى الإصدار الأخير سيلمسون جملة من التغييرات الجوهرية، أبرزها ميزة "Tab Groups" التي وُصفت بالأنيقة، مع إمكانية استخدام الرموز التعبيرية فيها، بالإضافة إلى تحديث تصميم نتائج البحث لتظهر كروابط عمودية متراصة.

وأضاف فراي، أن التحديث الأخير يتضمن خيار "Default" لمحرك البحث الافتراضي، يتيح الاختيار بين "ChatGPT" و"Google"، إلى جانب تحسينات في استخدام الذاكرة، وتقليل حالات التباطؤ، وتوفير اقتراحات سريعة للشريط الجانبي "Ask ChatGPT"، فضلاً عن عدد كبير من التحسينات والتعديلات التي تشمل: تكبير وتصغير الصفحة، ومشاركة علامات التبويب في مكالمات الفيديو، وإدارة الملفات الشخصية، وأدوات المطورين "Developer Tools"، والاختصارات.

وأوضح مدير المنتج أن ميزة "Tab Groups"، تحظى بأكبر قدر من الإقبال، حيث يمكن للمستخدمين إنشاؤها عبر النقر بزر الماوس الأيمن.

وفي سياق متصل، كشف فراي عن الخطط المستقبلية للمتصفح، مشيراً إلى أن التحديثات المقبلة ستجلب "دعماً حقيقياً" لتسجيل الدخول المتعدد، وتوفير نسخ مخصصة لنظام "windows"، والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تحديثات الوكلاء "Agents"، وغير ذلك الكثير.
