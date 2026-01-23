يوتيوب يطوّر أدوات لحماية الوجوه والأصوات من التزييف

تواصل منصة تعزيز اعتمادها على في صناعة المحتوى، لدرجة أن مقطع الفيديو التالي الذي تتم مشاهدته قد لا يحتوي على لقطات حقيقية لمنشئه.



وأعلن الرئيس التنفيذي لمنصة يوتيوب عن هذه الخطوة في رسالته السنوية، موضحاً أن صنّاع المحتوى سيتمكنون، قريباً، من إنتاج فيديوهات قصيرة باستخدام صورهم المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي.



وكتب موهان: "سيُمكّن هذا العام من إنشاء فيلم قصير باستخدام صورة المستخدم الشخصية، وإنتاج ألعاب اعتماداً على نص بسيط، وتجربة الموسيقى، وخلال هذا التطور، سيظل الذكاء الاصطناعي أداة للتعبير، وليس بديلاً عن غيره".



وكشف أن مقاطع الفيديو القصيرة على يوتيوب، المصممة للمشاهدة السريعة، تجذب ما يقارب 200 مليار مشاهدة يومياً.



وفيما يخص الصور المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يسمح يوتيوب للمبدعين باستخدامها قريباً، مع التأكيد على منع نسخ صور الآخرين، إذ أطلقت الشركة تقنية لكشف التشابه للمساعدة في حماية الوجوه والأصوات من الاستخدام غير المصرح به في مقاطع الفيديو.



ومع هذه التسهيلات، يستهدف يوتيوب أيضاً محاصرة المحتوى الرديء الناتج عن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق المضلل، حيث شدد موهان على أن التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف أصبح أمراً بالغ الأهمية والحساسية.



ورغم هذه الجهود، لا تزال سياسة الشركة في مراقبة وإزالة المحتوى المضلل تواجه تحديات مستمرة على منصتها المفتوحة.



واختتم موهان رسالته بالقول: "للحد من انتشار محتوى الذكاء الاصطناعي منخفض الجودة، نعمل بنشاط على تطوير أنظمتنا الراسخة التي حققت نجاحاً كبيراً في مكافحة البريد العشوائي والإعلانات المضللة، وذلك للحد من انتشار المحتوى المتكرر منخفض الجودة". (ارم نيوز)

