تكنولوجيا وعلوم

اعتراض على تدخل الروبوتات في مصانع هيونداي

Lebanon 24
23-01-2026 | 12:26
اعتراض على تدخل الروبوتات في مصانع هيونداي
اعتراض على تدخل الروبوتات في مصانع هيونداي photos 0
أعربت نقابة عمال شركة هيونداي موتورز في كوريا الجنوبية يوم الخميس عن معارضتها القوية لخطط الشركة لنشر الروبوتات البشرية في المصانع، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن الوظائف. وحذّرت النقابة من أنه لن يُسمح لأي روبوت بدخول أماكن العمل من دون التوصل إلى اتفاق بين النقابة والإدارة.

ويأتي هذا الاعتراض بعد إعلان هيونداي عن نيتها تقديم روبوت أطلس البشري التابع لشركة بوسطن دايناميكس خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2026) في لاس فيغاس الشهر الجاري.

تخطط الشركة لبناء مصنع قادر على إنتاج 30 ألف روبوت بشري سنويًا بحلول عام 2028 لتسريع عمليات التصنيع. ومن المقرر نشر أول دفعة من الروبوتات في مصنعها بالولايات المتحدة في ولاية جورجيا عام 2028، مع توسيع الاستخدام تدريجيًا ليشمل جميع مواقع الإنتاج.

وقالت النقابة في بيان لها: "إدخال الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي — بهدف خفض تكاليف العمالة — أصبح واضحًا الآن. ونحذر من أنه لن يتم نشر أي روبوت في أماكن العمل دون اتفاق بين النقابة والإدارة. تحت أي ظرف، لن يرحب العمال بهذه الخطة، إذ أن نشر الروبوتات سيشكل صدمة كبيرة لسوق العمل". وأضافت أن الشركة تسعى لتحقيق أرباح عبر تقليص عدد العمال باستخدام الروبوتات، معتبرة ذلك "ذرائع جيدة للرأسماليين الذين يسعون لتعظيم الأرباح على المدى الطويل".

ويُقدر متوسط تكلفة صيانة روبوت أطلس بحوالي 9,500 دولار سنويًا، وهو أقل بكثير من تكاليف العمالة السنوية. ولم تصدر هيونداي أي تعليق رسمي حول هذا الموضوع حتى الآن.

وخلال معرض CES 2026، عرضت هيونداي روبوت أطلس كبُعد أساسي ضمن نظام "الذكاء الاصطناعي الفيزيائي"، مؤكدة أن التدخل البشري سيظل قائمًا حتى بعد نشر الروبوتات في المصانع. ووفقًا للتقارير، سيتم البدء بنشر الروبوتات اعتبارًا من عام 2028 في مهام بسيطة مثل ترتيب القطع، على أن يتم استخدام الروبوتات في المهام المعقدة والثقيلة بحلول عام 2030.

كما أشارت النقابة إلى أن توسع هيونداي في الإنتاج بالولايات المتحدة، بما في ذلك مصنع جورجيا، يهدد الوظائف في المصانع الكورية. ويهدف المصنع الجديد إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 500 ألف سيارة بحلول عام 2028، في إطار تعديل الشركة لسياساتها وفقًا للتعريفات الجمركية الأمريكية.

وحصل روبوت أطلس على جائزة أفضل روبوت في CES 2026، بفضل قدرته على المشي بطريقة شبيهة بالبشر وتصميمه الصناعي المتقن، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام العالمية المشاركة في التحكيم.

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية

وسائل الإعلام

الأمريكية

الكورية

الطويل

أمريكي

