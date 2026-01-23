تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

باحثون يستخدمون حركة المرور لتشغيل الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
23-01-2026 | 14:00
A-
A+
باحثون يستخدمون حركة المرور لتشغيل الذكاء الاصطناعي
باحثون يستخدمون حركة المرور لتشغيل الذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ابتكر فريق من الباحثين في اليابان طريقة جديدة لتشغيل الذكاء الاصطناعي (AI) تعتمد على استغلال حركة المرور الحقيقية نفسها كنظام حاسوبي، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير.

وأطلق العلماء على هذا النهج اسم الحوسبة المستخرجة من الخزانات (Harvested Reservoir Computing – HRC)، وتم تطويره في معهد WPI للبحوث المتقدمة في المواد بجامعة توهوكو بمحافظة مياجي اليابانية.

ويعتمد هذا النظام على استغلال الديناميكيات الطبيعية الموجودة بالفعل في الأنظمة المعقدة مثل شبكات الطرق الحضرية، بدلًا من الاعتماد الكامل على المعالجات التقليدية عالية الاستهلاك للطاقة. ويعالج إطار عمل الذكاء الاصطناعي حركة المرور كمورد حاسوبي، مستفيدًا من سلوكيات الأنظمة المعقدة لمعالجة البيانات.

لتجربة الفكرة، أنشأ الفريق نموذجًا يسمى حوسبة مرور الطرق (Road Traffic Reservoir Computing – RTRC)، يستخدم تدفق حركة المرور على شبكات الطرق كخزان حوسبي. ويعالج النظام البيانات من خلال التفاعلات المتغيرة باستمرار بين المركبات، مع الجمع بين تجارب مخبرية باستخدام سيارات مصغرة ذاتية القيادة بنسبة 1/27، ومحاكاة رقمية لشبكات الطرق الحضرية.

ووجد الباحثون أن دقة النظام التنبؤية تصل إلى أقصاها عند حالة الكثافة المتوسطة قبل وقوع الازدحام، حيث تكون ديناميكيات المرور الأكثر تنوعًا وإفادة، وليس في حالة السير الحر أو الازدحام الكامل. وتسمح هذه الطريقة بالتنبؤ بحركة المرور المستقبلية بدقة عالية مع الحد الأدنى من الحمل الحاسوبي، دون الحاجة إلى أجهزة متخصصة جديدة، باستخدام مستشعرات المرور وبيانات المراقبة الموجودة بالفعل.

ويعتقد الفريق أن الطرق والبنية التحتية الاجتماعية الأخرى يمكن إعادة تفسيرها كحاسبات ضخمة تعمل بشكل مستمر، مما قد يغير طريقة إدارة المدن الذكية للحركة والطاقة والتخطيط الحضري، ويقلل من الطلب العام على الطاقة.

وقال البروفيسور هيروياسو أندو، قائد الفريق البحثي: "تظهر النتائج أن الحوسبة لا يجب أن تقتصر على رقائق السيليكون. من خلال التعرف على الديناميكيات الغنية الموجودة في بيئتنا واستغلالها، يمكننا بناء أنظمة ذكاء اصطناعي قوية ومستدامة."

وأضاف الباحثون أن هذا المفهوم قد يفتح الطريق لتطوير تقنيات أساسية جديدة للذكاء الاصطناعي، عبر دمج الأنظمة المادية والبيانات بطرق مبتكرة بدلًا من زيادة حجم الأجهزة الحاسوبية بشكل مستمر

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مخاوف أمنية... كيف تستخدم الجماعات المتطرفة الذكاء الاصطناعي؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الترفيه
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميادة الحناوي تكشف حقيقة شائعات استخدام الذكاء الاصطناعي في حفلاتها
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنظمة المعقدة

البروفيسور

فتح الطريق

اليابانية

المستقبل

اليابان

امل على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-23
Lebanon24
12:26 | 2026-01-23
Lebanon24
10:07 | 2026-01-23
Lebanon24
06:17 | 2026-01-23
Lebanon24
04:18 | 2026-01-23
Lebanon24
01:32 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24