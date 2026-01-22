تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الثقب الأسود الأسرع نموًا في الكون المبكر

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:00
A-
A+
الثقب الأسود الأسرع نموًا في الكون المبكر
الثقب الأسود الأسرع نموًا في الكون المبكر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اكتشف علماء فلك يابانيون من جامعتي واسيدا وتوهوكو ثقبًا أسود فائق الكتلة في الكون المبكر ينمو بمعدل شبه مستحيل، بينما يصدر إشعاعات شديدة في نطاقي الأشعة السينية والراديو في الوقت ذاته.

وجاء الاكتشاف من خلال رصد كوازار بعيد، وهو ثقب أسود فائق الكتلة يغذي نفسه بنشاط، باستخدام تلسكوب سوبارو. ووجد العلماء أن هذا الكوازار كان موجودًا عندما كان عمر الكون أقل من 1.5 مليار سنة فقط.

ويمر الثقب الأسود بمعدل امتصاص مادة شديد السرعة، متجاوزًا حد إدينغتون المعروف الذي يفرض "السرعة القصوى" لتدفق الغاز نحو الثقب، حيث تشير القياسات إلى أن امتصاصه للمادة يعادل نحو 13 ضعف هذا الحد، ما يجعله من أسرع الثقوب السوداء نموًا في هذا النطاق الكتلي.

وتتحدى هذه الملاحظة النماذج النظرية الحالية، حيث كان يُتوقع أن يؤدي النمو المفرط إلى إضعاف الإشعاع عالي الطاقة ونشاط النفاثات (Jets). إلا أن الكوازار المكتشف لا يزال يلمع بشكل قوي في الأشعة السينية ويصدر موجات راديوية قوية، مما يدل على وجود هالة نشطة ساخنة (Corona) ونفاث قوي.

وقالت الباحثة ساكيكو أوبوتشي من جامعة واسيدا، مؤلفة الدراسة الرئيسية: "قد يقربنا هذا الاكتشاف من فهم كيفية تشكل الثقوب السوداء فائقة الكتلة بسرعة فائقة في الكون المبكر". وأضافت أن الفريق يسعى لدراسة سبب قوة الإشعاعات الأشعة السينية والراديو، وما إذا كانت هناك أجسام مماثلة مختبئة في بيانات الرصد السابقة.

ويعتقد الفريق أن الكوازار يمر بمرحلة انتقالية قصيرة العمر، حيث أدى التدفق السريع للغاز إلى تجاوزه حد إدينغتون، بينما حافظت هالته الساخنة ونفاثه القوي على نشاطهما مؤقتًا قبل أن يضعف.

ويشير العلماء إلى أن رصد مثل هذا الثقب الأسود يمكن أن يوفر "لقطة" نادرة لنمو الثقوب السوداء في الكون المبكر، كما قد يساهم في فهم نمو المجرات بسرعة، إذ يمكن للنفاثات القوية أن تؤثر على تشكيل النجوم أثناء فترات النمو الشديد للثقب الأسود.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الثقب الأسود الذي يحقق تنبؤ أينشتاين بعد 100 عام
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصلاحات اقتصادية واسعة… مصر تسجّل نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينمو الشعر فعلاً بشكل أسرع بعد قص أطرافه؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أمّنت ملايين الوظائف.. الطاقة المتجددة تسجل نمواً قياسياً في القدرات
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة واسيدا

الرئيسي

الملاح

سوبارو

الملا

المجر

الغاز

العلم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-23
Lebanon24
14:00 | 2026-01-23
Lebanon24
12:26 | 2026-01-23
Lebanon24
10:07 | 2026-01-23
Lebanon24
06:17 | 2026-01-23
Lebanon24
04:18 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24