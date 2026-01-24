تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف مذنب جديد.. هل يُشكل خطرا على الأرض؟

Lebanon 24
24-01-2026 | 04:00
اكتشاف مذنب جديد.. هل يُشكل خطرا على الأرض؟
اكتشاف مذنب جديد.. هل يُشكل خطرا على الأرض؟ photos 0
أعلن كبير الباحثين في معهد الفيزياء الشمسية والأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية سيرغي يازيف عن توقعاته حول مذنب C/2026 A1 وفيما إذا كان المذنب يشكل تهديدا للأرض.

وقال في مقابلة مع وكالة تاس الروسية:"مذنب C/2026 A1 المكتشف حديثا سيمر بعيدا عن الأرض، ولن يصطدم بها. يقع هذا المذنب حاليا على بعد 200 مليون كلم عن كوكبنا، وتشير التقديرات إلى أنه سيتابع حركته في الفضاء ويحترق في الشمس في الرابع من نيسان المقبل".

وتابع:"البعض يعتقد أن هذا المذنب هو جزء من المذنب العظيم الذي تم اكتشافه عام 1106، وذكر مخطوطات لمؤلفين من المملكة المتحدة والصين واليابان، لا نستطيع تأكيد هذا الأمر، فقبل ألف عام لم يكن أحد قادرا على تحديد معايير حركة المذنب ومداره لمقارنتها بمعايير اليوم".

وكان معهد الفيزياء الشمسية والأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أعلن في تقرير له أن علماء الفلك رصدوا مذنبا جديدا في 13 كانون الثاني الجاري ضمن برنامج الرصد MAPS، أطلق عليه الاتحاد الفلكي الدولي اسم C/2026 A1، وتبعا لعلماء الفلك فإن المذنب يتحرك نحو الشمس، وقد يصل إليها ويصطدم بها في مطلع نيسان العام الجاري.
 
