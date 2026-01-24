اكتشاف مذنب جديد.. هل يُشكل خطرا على الأرض؟

أعلن كبير الباحثين في الشمسية والأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية يازيف عن توقعاته حول مذنب C/2026 A1 وفيما إذا كان المذنب يشكل تهديدا للأرض.وقال في مقابلة مع :"مذنب C/2026 A1 المكتشف حديثا سيمر بعيدا عن الأرض، ولن يصطدم بها. يقع هذا المذنب حاليا على بعد 200 مليون كلم عن كوكبنا، وتشير التقديرات إلى أنه سيتابع حركته في الفضاء ويحترق في الرابع من نيسان المقبل".وتابع:"البعض يعتقد أن هذا المذنب هو جزء من المذنب العظيم الذي تم اكتشافه عام 1106، وذكر مخطوطات لمؤلفين من المتحدة والصين واليابان، لا نستطيع تأكيد هذا الأمر، فقبل ألف عام لم يكن أحد قادرا على تحديد معايير حركة المذنب ومداره لمقارنتها بمعايير اليوم".وكان معهد الفيزياء الشمسية والأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أعلن في تقرير له أن علماء رصدوا مذنبا جديدا في 13 كانون الثاني الجاري ضمن برنامج الرصد MAPS، أطلق عليه اسم C/2026 A1، وتبعا لعلماء الفلك فإن المذنب يتحرك نحو الشمس، وقد يصل إليها ويصطدم بها في مطلع نيسان العام الجاري.