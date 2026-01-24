تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تعرفوا إلى أحدث هواتف "أونر".. قابل للطي والإطلاق قريباً

Lebanon 24
24-01-2026 | 14:00
في خطوة تعيد رسم خريطة المنافسة في سوق الهواتف الذكية، كشفت التسريبات والشهادات الرسمية الأخيرة عن ميزات ضخمة يتمتع بها هاتف "أونر ماجيك في 6" (Honor Magic V6) القابل للطي القادم.
 
 
وبينما كانت الشركات تتسابق لتقليل سمك الهواتف القابلة للطي على حساب سعة البطارية، استطاعت شركة "أونر" (Honor) كسر هذه المعادلة الصعبة، مقدمة هاتفا يجمع بين النحافة الفائقة والبطارية الأضخم عالميا في هذه الفئة، بحسب التقارير.


سعة غير مسبوقة
 

ووفقا لشهادة الاعتماد الصينية (3C) التي تم رصدها في 23 كانون الثاني الحالي، فسيأتي هاتف "أونر ماجيك في 6″ القابل للطي ببطارية مزدوجة الخلايا تصل سعتها النموذجية إلى 7150 ميلي أمبير/ساعة، وهذا الرقم لا يمثل مجرد زيادة طفيفة، بل هو قفزة نوعية تتجاوز المنافسين المباشرين مثل غوغل وسامسونغ بأكثر من 1500 ميلي أمبير.


كذلك، تعتمد أونر في هذا الإنجاز على الجيل الثالث من تقنية السيليكون والكربون (Si/C)، وهي مادة تسمح بتخزين طاقة أكبر بكثير في مساحات أصغر مقارنة ببطاريات الليثيوم التقليدية، وبفضل هذه الكثافة العالية، تشير التقارير إلى أن الهاتف سيحافظ على سمك نحيف جدا، قد يكون أقل من سلفه " ماجيك في 5″  (Magic V5) الذي بلغ سمكه 8.8 ملم فقط.


وإلى جانب البطارية، لم تكتف أونر بالصمود الطويل، بل دعمت جهازها بأقوى عتاد تقني متاح لعام 2026:


- المعالج: من المتوقع أن يكون "أونر ماجيك في 6" من أوائل الهواتف القابلة للطي التي تعمل بمعالج "سنابدراغون 8 إليت جين 5" (Snapdragon 8 Elite Gen 5)، مما يوفر أداء فائقا في معالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والألعاب الثقيلة.
 

- التصوير: تشير التسريبات إلى تزويد الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، وهو تطور هائل في فئة الهواتف القابلة للطي التي كانت تعاني غالبا من تواضع مستشعرات الكاميرا مقارنة بالهواتف الرائدة التقليدية.
 

موعد الإطلاق الرسمي
 

أكدت شركة أونر رسميا أنها ستستغل منصة المؤتمر العالمي للجوال "أم دبليو سي" (MWC 2026) في برشلونة للإعلان العالمي عن الجهاز، وقد حددت الشركة يوم 1 آذار المقبل لإقامة حدثها الخاص تحت عنوان "عصر منظومة الأجهزة بالذكاء الاصطناعي"، حيث من المتوقع أن يشارك "أونر ماجيك في 6" المنصة مع "الهاتف الروبوتي" (Robot Phone) المبتكر.

 

ويشير الخبراء إلى أنه وبهذه الخطوة، تضع أونر ضغطا هائلا على عمالقة الصناعة، ففي حين تستعد شركة "أوبو" (Oppo) لإطلاق هاتفها "فايند إن 6" (Find N6) ببطارية 6000 ميلي أمبير، ترفع أونر السقف إلى ما وراء الـ7000، مما يحل المعضلة الكبرى التي كانت تواجه مستخدمي الهواتف القابلة للطي، وهي القلق الدائم من نفاد الشحن بسبب الشاشات الكبيرة المستهلكة للطاقة. (الجزيرة نت)
