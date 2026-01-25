تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نوات من الجدل… تيك توك يضمن استمراره في السوق الأميركي

Lebanon 24
25-01-2026 | 10:03
A-
A+

نوات من الجدل… تيك توك يضمن استمراره في السوق الأميركي
نوات من الجدل… تيك توك يضمن استمراره في السوق الأميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن تطبيق تيك توك عن إبرام صفقة استراتيجية تضمن استمرارية وجوده داخل الولايات المتحدة وتفادي سيناريوهات الحظر، وذلك من خلال تأسيس شركة مشتركة ستتولى بشكل كامل إدارة عمليات التطبيق الشهير للفيديوهات الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.

وتُنهي هذه الصفقة معركة قانونية وسياسية طويلة الأمد حول مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، وهي الأزمة التي تعود جذورها إلى الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وبموجب الشراكة الجديدة، ستنتقل إدارة التطبيق إلى شركة "tiktok USDS Joint Venture LLC"، المسؤولة عن إدارة تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، حيث سيتولى رئاستها التنفيذية آدم بريسر، الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس العمليات، وقاد جهود تيك توك لضمان أمان بيانات مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة، فيما سينضم شو تشو، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في تيك توك، إلى مجلس إدارة المشروع المشترك.

وأكدت الشركة في بيان لها أن "مهمة مشروع TikTok USDS المشترك تتمثل في تأمين بيانات المستخدمين الأمريكيين وتطبيقاتهم، وحماية خوارزمية التطبيق من خلال تدابير شاملة لحماية البيانات والأمن السيبراني".

وأوضحت الشركة أن المشروع سيعمل على حماية منظومة المحتوى الأمريكية من خلال سياسات قوية للثقة والأمان ومراقبة المحتوى، مع ضمان المساءلة المستمرة عبر تقارير الشفافية وشهادات الجهات الخارجية.

ويضم المشروع ثلاثة مستثمرين رئيسين هم: سيلفر ليك، وأوراكل، وإم جي إكس، حيث يمتلك كل منهم حصة تبلغ 15%، وستتولى أوراكل أيضًا مسؤولية حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، إضافة إلى حماية الخوارزمية المُعاد تدريبها حديثًا، والتي ستكون خاصة بالنسخة الأمريكية من التطبيق. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خوارزميات تيك توك تثير جدلاً حول خصوصية المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تطبيق تيك توك سيصبح مملوكا لمجموعة من كبار المستثمرين الأميركيين
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"تيك توك": خفض حصة بايت دانس الصينية في الفرع الأميركي إلى 20%
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"تيك توك" سيصبح أميركيا.. وترامب يعلّق
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

رئيس العمليات

دونالد ترامب

الأمريكية

ارم نيوز

دونالد

tiktok

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:20 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-01-25
Lebanon24
14:20 | 2026-01-25
Lebanon24
07:28 | 2026-01-25
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25
Lebanon24
03:30 | 2026-01-25
Lebanon24
02:00 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24