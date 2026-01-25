نوات من الجدل… تيك توك يضمن استمراره في السوق الأميركي

أعلن تطبيق تيك توك عن إبرام صفقة استراتيجية تضمن استمرارية وجوده داخل وتفادي سيناريوهات الحظر، وذلك من خلال تأسيس شركة مشتركة ستتولى بشكل كامل إدارة عمليات التطبيق الشهير للفيديوهات الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.



وتُنهي هذه الصفقة معركة قانونية وسياسية طويلة الأمد حول مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، وهي الأزمة التي تعود جذورها إلى الولاية الأولى للرئيس .



وبموجب الشراكة الجديدة، ستنتقل إدارة التطبيق إلى شركة " USDS Joint Venture LLC"، المسؤولة عن إدارة تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، حيث سيتولى رئاستها التنفيذية آدم بريسر، الذي كان يشغل سابقًا منصب ، وقاد جهود تيك توك لضمان أمان بيانات مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة، فيما سينضم شو تشو، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في تيك توك، إلى مجلس إدارة المشروع المشترك.



وأكدت الشركة في بيان لها أن "مهمة مشروع TikTok USDS المشترك تتمثل في تأمين بيانات المستخدمين الأمريكيين وتطبيقاتهم، وحماية خوارزمية التطبيق من خلال تدابير شاملة لحماية البيانات والأمن السيبراني".



وأوضحت الشركة أن المشروع سيعمل على حماية منظومة المحتوى من خلال سياسات قوية للثقة والأمان ومراقبة المحتوى، مع ضمان المساءلة المستمرة عبر تقارير الشفافية وشهادات الجهات الخارجية.



ويضم المشروع ثلاثة مستثمرين رئيسين هم: سيلفر ليك، وأوراكل، وإم جي إكس، حيث يمتلك كل منهم حصة تبلغ 15%، وستتولى أوراكل أيضًا مسؤولية حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، إضافة إلى حماية الخوارزمية المُعاد تدريبها حديثًا، والتي ستكون خاصة بالنسخة الأمريكية من التطبيق. (ارم نيوز)



