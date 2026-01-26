محتوى "Grokipedia" المثير للجدل يغزو OpenAI

أثار تسرب محتوى موسوعة "Grokipedia" المحافظة، التي تطورها شركة xAI التابعة لإيلون ، إلى إجابات أنظمة ذكاء اصطناعي منافسة مثل ChatGPT وClaude، موجة من التساؤلات حول دقة وموثوقية المصادر التي تعتمد عليها هذه التقنيات.





وأفادت صحيفة "الغارديان" بأن نظام GPT-5.2 استشهد بموسوعة "Grokipedia" تسع مرات في ردود متنوعة، مما يشير إلى أن المحتوى الذي أنشأه ذكاء ماسك الاصطناعي بدأ يتجاوز حدود منصته الخاصة ليدخل في صلب قاعدة بيانات الشركات الكبرى.

وكانت xAI قد أطلقت هذه الموسوعة في تشرين الأول الماضي كبديل لـ "ويكيبيديا" التي اتهمها ماسك بالانحياز ضد المحافظين، إلا أن الموسوعة الجديدة واجهت انتقادات لاذعة لتضمنها محتوى مثيراً للجدل، شمل مبررات أيديولوجية للعبودية ومصطلحات مهينة ومزاعم طبية غير دقيقة.





ورغم أن ChatGPT لم يستشهد بـ "Grokipedia" في قضايا كبرى مثل أحداث اقتحام أو الأزمات الصحية العالمية، إلا أن الاستشهادات رُصدت في موضوعات أقل شهرة تتعلق بمزاعم حول شخصيات عامة سبق تفنيدها. كما طال هذا التأثير نظام Claude التابع لشركة "أنثروبيك".



وفي أول رد رسمي، صرح متحدث باسم شركة OpenAI بأن الشركة تهدف للاستفادة من "مجموعة واسعة من المصادر المتاحة للجمهور"، دون أن يوضح الآلية المتبعة لتصفية المحتوى المثير للجدل القادم من منصات ماسك، وهو ما يعزز المخاوف من احتمالية انتشار المعلومات المضللة عبر المحادثات الآلية.



