Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

تحذير لمستخدمي "كروم" و"سفاري": حروف مزيفة في الرابط تسرق بياناتكم

Lebanon 24
26-01-2026 | 16:41
تحذير لمستخدمي كروم وسفاري: حروف مزيفة في الرابط تسرق بياناتكم
تحذير لمستخدمي كروم وسفاري: حروف مزيفة في الرابط تسرق بياناتكم photos 0
أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيراً "عالي الخطورة" لمستخدمي متصفحي غوغل كروم وأبل سفاري من أسلوب خداعي جديد يهدف لسرقة الحسابات عبر انتحال هوية المواقع الشهيرة.


تعتمد الخدعة على "هجوم الأحرف المتشابهة" (Homoglyph Attack)، حيث يتم استبدال حرف في عنوان الموقع (URL) بحروف أخرى تشبهه بصرياً، مثل استخدام "rn" بدلاً من "m". هذا التلاعب يجعل الرابط يبدو حقيقياً للمستخدم، لكنه يقوده إلى موقع مزيف يسرب بياناته عند تسجيل الدخول.


تعتبر الهواتف الذكية الأقل أماناً تجاه هذه الخدعة، لأن شاشاتها الصغيرة تصعّب رؤية تفاصيل الرابط الكامل، مما يسهل تضليل المستخدمين.

كيف تحمي نفسك؟

-تجنب الروابط: لا تسجل دخولك عبر روابط مرسلة في البريد أو الرسائل النصية.
-الكتابة اليدوية: اكتب عنوان الموقع بنفسك في المتصفح أو استخدم التطبيق الرسمي.
-المصادقة الثنائية: فعّل طبقة حماية إضافية لحساباتك لمنع الاختراق حتى في حال كشف كلمة المرور.

