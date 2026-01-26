تحذير لمستخدمي كروم وسفاري: حروف مزيفة في الرابط تسرق بياناتكم

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
تحذير لمستخدمي "كروم" و"سفاري": حروف مزيفة في الرابط تسرق بياناتكم
Lebanon 24
26-01-2026
|
16:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيراً "عالي الخطورة" لمستخدمي متصفحي
غوغل
كروم وأبل سفاري من أسلوب خداعي جديد يهدف لسرقة الحسابات عبر انتحال هوية المواقع الشهيرة.
تعتمد الخدعة على "هجوم الأحرف المتشابهة" (Homoglyph Attack)، حيث يتم استبدال حرف في عنوان الموقع (URL) بحروف أخرى تشبهه بصرياً، مثل استخدام "rn" بدلاً من "m". هذا التلاعب يجعل الرابط يبدو حقيقياً للمستخدم، لكنه يقوده إلى موقع مزيف يسرب بياناته عند تسجيل الدخول.
تعتبر الهواتف الذكية الأقل أماناً تجاه هذه الخدعة، لأن شاشاتها الصغيرة تصعّب رؤية تفاصيل الرابط الكامل، مما يسهل تضليل المستخدمين.
كيف تحمي نفسك؟
-تجنب الروابط: لا تسجل دخولك عبر روابط مرسلة
في البريد
أو الرسائل النصية.
-الكتابة اليدوية: اكتب عنوان الموقع بنفسك في المتصفح أو استخدم التطبيق الرسمي.
-المصادقة الثنائية: فعّل طبقة حماية إضافية لحساباتك لمنع الاختراق حتى في حال كشف كلمة المرور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. برمجية خبيثة تهدد بياناتكم المالية
Lebanon 24
تحذير لمستخدمي أندرويد.. برمجية خبيثة تهدد بياناتكم المالية
27/01/2026 01:21:26
27/01/2026 01:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة التعليم الأساسي تحذر عبر "لبنان٢٤": الخطوات المقبلة ستترجم في الشارع
Lebanon 24
رابطة التعليم الأساسي تحذر عبر "لبنان٢٤": الخطوات المقبلة ستترجم في الشارع
27/01/2026 01:21:26
27/01/2026 01:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
27/01/2026 01:21:26
27/01/2026 01:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة "قدماء القوى المسلحة": حقوقنا ليست قابلة للمساومة
Lebanon 24
رابطة "قدماء القوى المسلحة": حقوقنا ليست قابلة للمساومة
27/01/2026 01:21:26
27/01/2026 01:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
كلمة المر
في البريد
الثنائي
براني
تابت
دمين
غوغل
بري
قد يعجبك أيضاً
محتوى "Grokipedia" المثير للجدل يغزو OpenAI
Lebanon 24
محتوى "Grokipedia" المثير للجدل يغزو OpenAI
14:14 | 2026-01-26
26/01/2026 02:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإحتجاجات.. "إنستغرام" يتحرك لمنع طهران من تتبع هويات المتظاهرين
Lebanon 24
بعد الإحتجاجات.. "إنستغرام" يتحرك لمنع طهران من تتبع هويات المتظاهرين
12:58 | 2026-01-26
26/01/2026 12:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أبل تطلق AirTag الجيل الثاني مع تحسينات في النطاق والصوت
Lebanon 24
أبل تطلق AirTag الجيل الثاني مع تحسينات في النطاق والصوت
10:36 | 2026-01-26
26/01/2026 10:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
البديل الصاعد لتيك توك.. فلسطيني أسترالي يطلق UpScrolled
Lebanon 24
البديل الصاعد لتيك توك.. فلسطيني أسترالي يطلق UpScrolled
09:05 | 2026-01-26
26/01/2026 09:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية البريد الإلكتروني.. أبل تقدم لمستخدمي أجهزتها ميزة جديدة
Lebanon 24
لحماية البريد الإلكتروني.. أبل تقدم لمستخدمي أجهزتها ميزة جديدة
05:39 | 2026-01-26
26/01/2026 05:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:14 | 2026-01-26
محتوى "Grokipedia" المثير للجدل يغزو OpenAI
12:58 | 2026-01-26
بعد الإحتجاجات.. "إنستغرام" يتحرك لمنع طهران من تتبع هويات المتظاهرين
10:36 | 2026-01-26
أبل تطلق AirTag الجيل الثاني مع تحسينات في النطاق والصوت
09:05 | 2026-01-26
البديل الصاعد لتيك توك.. فلسطيني أسترالي يطلق UpScrolled
05:39 | 2026-01-26
لحماية البريد الإلكتروني.. أبل تقدم لمستخدمي أجهزتها ميزة جديدة
04:04 | 2026-01-26
وداعاً Apple Watch.. تعرف على دبوس آبل بذكاء اصطناعي
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 01:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 01:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 01:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24