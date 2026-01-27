تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

باحثون ألمان يبتكرون قطبًا كهربائيًا يحسن كفاءة بطاريات الصوديوم

Lebanon 24
27-01-2026 | 14:56
A-
A+
باحثون ألمان يبتكرون قطبًا كهربائيًا يحسن كفاءة بطاريات الصوديوم
باحثون ألمان يبتكرون قطبًا كهربائيًا يحسن كفاءة بطاريات الصوديوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طور فريق من الباحثين الألمان في المعهد الفيدرالي لأبحاث المواد والاختبار (BAM) أنودًا مبتكرًا لبطاريات الصوديوم يتميز بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية، حيث سجل الأنود الجديد كفاءة أولية تصل إلى 82%، مقارنة بـ 18% للأنودات التقليدية.

يعتمد التصميم الجديد على أنود من الكربون الصلب ذو نواة إسفنجية مغطاة بطبقة خارجية رقيقة تعمل كفلتر جزيئي، يسمح لأيونات الصوديوم بالمرور ويمنع التفاعلات غير المرغوبة مع الإلكتروليت. وبهذه الطريقة، يتم تكوين الغشاء الواقي على السطح الخارجي بدلًا من التغلغل في مسام النواة، مما يحافظ على قدرة التخزين ويقلل من الخسائر خلال دورة الشحن الأولى.

تعد بطاريات الصوديوم بديلًا واعدًا لبطاريات الليثيوم، خاصة في تخزين الطاقة على نطاق واسع، إذ أن الصوديوم أرخص بنحو 50 مرة وأكثر صداقة للبيئة.

أوضح الباحث تيم-باتريك فيلينجر أن الجمع بين سعة تخزين عالية وتكوين غشاء واقٍ فعال لم يكن ممكنًا باستخدام مادة واحدة، مشيرًا إلى أن الفصل بين “التكوين” والتخزين يتيح تحسين الأداء والكفاءة في الوقت ذاته.

يعمل فريق الباحثين حاليًا على تطوير المادة بشكل أكبر في مختبر برلين للبطاريات

Advertisement
مواضيع ذات صلة
باحثون صينيون يطورون بطارية ليثيوم-كبريت تعمل بالطاقة الشمسية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ابتكار جديد يقلّل خطر حرائق بطاريات الليثيوم
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لزيادة عمر بطاريات الهواتف الذكية.. ابتكار علميّ جديد
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الفيدرالي

حسين ال

برلين

طاريا

بالمر

فيدرا

باتر

أيون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-01-27
Lebanon24
16:30 | 2026-01-27
Lebanon24
16:00 | 2026-01-27
Lebanon24
14:30 | 2026-01-27
Lebanon24
10:34 | 2026-01-27
Lebanon24
09:35 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24