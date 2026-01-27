محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب

بدأت محاكمة تاريخية في محكمة هذا الأسبوع تستهدف ثلاث من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم: ميتا، بايتدانس، وجوجل، بسبب اتهامات بأن منصاتها الاجتماعية صممت بشكل متعمد لإلحاق الضرر بالأطفال والشباب.

المدعون يتهمون إنستغرام، تيك توك، بإدمان المستخدمين الشباب لزيادة الأرباح. وتعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها التي تُناقش أمام هيئة محلفين، بعد أن تعثرت دعاوى مماثلة في مراحل ما قبل المحاكمة.

تركز الدعوى على تصميم المنتجات وميزات المنصات الأساسية، مثل التمرير اللانهائي، والتوصيات الخوارزمية، والإشعارات، بدلاً من محتوى محدد. ويقول المدعون إن هذه الميزات استغلت علم النفس لدى المراهقين وأدت إلى مشاكل في الصحة النفسية، بما في ذلك الاكتئاب وأفكار الانتحار.

تشير التحليلات القانونية إلى أن الحكم قد يكون له تأثير واسع على آلاف المشابهة في ، وقد يجبر الشركات على إجراء تغييرات كبيرة في كيفية تصميم منتجاتها للشباب.

في المقابل، تنفي الشركات المزاعم، مشيرة إلى أن مشاكل الصحة النفسية لدى المراهقين معقدة ومتعددة العوامل، وأنها استثمرت سنوات في أدوات لحماية الشباب وسياسات للرقابة الأبوية.

ومن المتوقع أن يشهد المحاكمة حضور عدة مسؤولين تنفيذيين، بينهم ، .