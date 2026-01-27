تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب

Lebanon 24
27-01-2026 | 16:00
محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب
بدأت محاكمة تاريخية في محكمة لوس أنجلوس العليا هذا الأسبوع تستهدف ثلاث من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم: ميتا، بايتدانس، وجوجل، بسبب اتهامات بأن منصاتها الاجتماعية صممت بشكل متعمد لإلحاق الضرر بالأطفال والشباب.

المدعون يتهمون إنستغرام، تيك توك، ويوتيوب بإدمان المستخدمين الشباب لزيادة الأرباح. وتعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها التي تُناقش أمام هيئة محلفين، بعد أن تعثرت دعاوى مماثلة في مراحل ما قبل المحاكمة.

تركز الدعوى على تصميم المنتجات وميزات المنصات الأساسية، مثل التمرير اللانهائي، والتوصيات الخوارزمية، والإشعارات، بدلاً من محتوى محدد. ويقول المدعون إن هذه الميزات استغلت علم النفس لدى المراهقين وأدت إلى مشاكل في الصحة النفسية، بما في ذلك الاكتئاب وأفكار الانتحار.

تشير التحليلات القانونية إلى أن الحكم قد يكون له تأثير واسع على آلاف القضايا المشابهة في الولايات المتحدة، وقد يجبر الشركات على إجراء تغييرات كبيرة في كيفية تصميم منتجاتها للشباب.

في المقابل، تنفي الشركات المزاعم، مشيرة إلى أن مشاكل الصحة النفسية لدى المراهقين معقدة ومتعددة العوامل، وأنها استثمرت سنوات في أدوات لحماية الشباب وسياسات للرقابة الأبوية.

ومن المتوقع أن يشهد المحاكمة حضور عدة مسؤولين تنفيذيين، بينهم مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا.

