حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)

طرحت حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الحواسب اللوحية التي تباع حاليا.وحصل حاسب MatePad 11.5 بنسخة (2026) على هيكل أنيق مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162.6/177.5/6.1) ملم، وزنه 515غ، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.وأتت شاشته TFT LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (1600/2456) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 255 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها 600 nits.ويعمل الجهاز بنظام Harmony OS 5.1، ومعالج Kirin T82B، ومعالج رسوميات Maleoon 920c، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.وأتت كاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل، لها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 ، وكاميرته الأماميةوحصل الحاسب على 4 مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية 5.2، وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واط، وسيطرح بألوان أساسية هي والازرق والفضي، بأسعار تبدأ من 220 تقريبا.