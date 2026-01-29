تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

قريبا.. إطلاق شركة "سبيكس إنك" للنظارات الذكية

Lebanon 24
29-01-2026 | 09:53
قريبا.. إطلاق شركة سبيكس إنك للنظارات الذكية
قريبا.. إطلاق شركة سبيكس إنك للنظارات الذكية photos 0
تعتزم شركة "سناب"، العملاق الذي يقف وراء تطبيق "سناب شات"، اتخاذ خطوة هيكلية كبرى في وقت لاحق من هذا العام، تتمثل في إطلاق شركة "سبيكس إنك"؛ لتعمل كشركة تابعة ومستقلة تتولى بشكل كامل أعمال النظارات الذكية الخاصة بالمجموعة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه حدة المنافسة في هذا المجال، حيث تواصل شركة ميتا طرح إصدارات جديدة من نظاراتها الذكية، بينما تكثف شركة أبل جهودها لتطوير نظارات تستخدم الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، ومع ذلك، يرى مراقبون أن شركة سبيك ستدخل السباق بميزة تنافسية كبيرة، مستندة إلى ريادة سناب التي أطلقت أولى نظاراتها سبيكتيكلز في عام 2016 .

وفي بيان، أوضحت شركة سناب أن منتجات سبيكس ستعتمد على تقنيات العدسات الشفافة التي تدمج العناصر الرقمية إلى العالم ثلاثي الأبعاد، مع توفير تجربة تحكّم طبيعية عبر اليدين والصوت، وقد حرصت الشركة على تمييز هذا النوع من النظارات عن سماعات الواقع الافتراضي التي تعزل المستخدم عن محيطه، على غرار نهج شركة أبل مع سماعات Vision Pro، التي تُصنّف ضمن الفئة المتميزة.
 
وبينما ركزت منتجات سبيكتيكلز المبكرة على تسجيل الفيديو ونشره على تطبيق سناب شات، أكدت الشركة أن التوجه الجديد لسبيكس يركز على إبقاء المستخدمين في اللحظة الحالية كأداة للتفاعلات الاجتماعية والأعمال.

واختتمت الشركة بيانها بالإشارة إلى أن المواصفات الفنية للنظارات ستتضمن نظام ذكاء اصطناعي فريدًا من نوعه، يمتلك القدرة على فهم سياق المستخدم وعالمه لإنجاز المهام نيابة عنه، مع الالتزام بحماية الخصوصية. (إرم نيوز) 
