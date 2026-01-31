ماسك يستحضر ميما قديما لزوكربيرغ.. لهذا السبب

بعد ورود تقارير عن تحقيق تجريه السلطة الأميركية في شركة "ميتا"، استحضر رجل الأعمال والملياردير ميما قديما مع .



وعلق على التقارير التي تفيد بأن السلطات في أميركا تدرس ما إذا كان لدى شركة "ميتا" حق الوصول إلى محادثات "واتسآب"، مستحضرا ميما قديما مع المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك .



وكتب ماسك على منصة X التابعة له قائلا: "إن ذلك يذكرني بالميم الكلاسيكي"، مضيفا رمزا تعبيريا مضحكا ومرفقا بصورة الميم.

ويظهر في مقدمة الصورة صبي جالسا أمام ملتفت إلى زوكربيرج الواقف على يمينه. فقال صبي لزوكربيرغ: "قال أبي إنك تراقبنا"، فقال رئيس شركة "ميتا " ردا على ذلك: "هو ليس أباك".



وبعد ورود تقارير عن تحقيق تجريه السلطة الأميركية في شركة "ميتا" دعا الملياردير إلى استخدام تطبيق المراسلة XChat بدلا من "واتسآب".



يذكر أن " " كانت قد أفادت في 25 كانون الثاني الجاري بأن شركة "ميتا" اتُهمت بالاحتيال بسبب حصولها على حق الوصول إلى مراسلات المستخدمين في تطبيق المراسلة " " التابع لها. ووفقا للوكالة فإن مجموعة من المدعين من والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا رفعت دعوى قضائية ضد " ميتا".



Advertisement