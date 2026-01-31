تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

ماسك يستحضر ميما قديما لزوكربيرغ.. لهذا السبب

Lebanon 24
31-01-2026 | 04:00
ماسك يستحضر ميما قديما لزوكربيرغ.. لهذا السبب
ماسك يستحضر ميما قديما لزوكربيرغ.. لهذا السبب photos 0
بعد ورود تقارير عن تحقيق تجريه السلطة الأميركية في شركة "ميتا"، استحضر رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك ميما قديما مع مارك زوكربيرغ

وعلق ماسك على التقارير التي تفيد بأن السلطات في أميركا تدرس ما إذا كان لدى شركة "ميتا" حق الوصول إلى محادثات "واتسآب"، مستحضرا ميما قديما مع المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ.

وكتب ماسك على منصة X التابعة له قائلا: "إن ذلك يذكرني بالميم الكلاسيكي"، مضيفا رمزا تعبيريا مضحكا ومرفقا بصورة الميم.
ويظهر في مقدمة الصورة صبي جالسا أمام جهاز الكمبيوتر ملتفت إلى زوكربيرج الواقف على يمينه. فقال صبي لزوكربيرغ: "قال أبي إنك تراقبنا"، فقال رئيس شركة "ميتا " ردا على ذلك: "هو ليس أباك".

وبعد ورود تقارير عن تحقيق تجريه السلطة الأميركية في شركة "ميتا" دعا الملياردير إلى استخدام تطبيق المراسلة XChat بدلا من "واتسآب".

يذكر أن "بلومبرغ" كانت قد أفادت في 25 كانون الثاني الجاري بأن شركة "ميتا"  اتُهمت بالاحتيال بسبب حصولها على حق الوصول إلى مراسلات المستخدمين في تطبيق المراسلة "واتساب" التابع لها. ووفقا للوكالة فإن مجموعة من المدعين من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا رفعت دعوى قضائية ضد " ميتا".
جهاز الكمبيوتر

مارك زوكربيرغ

إيلون ماسك

زوكربيرغ

أستراليا

البرازيل

بلومبرغ

المكسيك

