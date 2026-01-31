CATL الصينية تطلق بطاريات صوديوم للسيارات

أعلنت شركة CATL عن طرح تقنيتها الجديدة Naxtra للبطاريات من نوع صوديوم في سيارات الركاب، بعد أن بدأت استخدامها سابقاً في المركبات التجارية. وتتميز هذه البطاريات بقدرتها على العمل بكفاءة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى –22°F، مع الحفاظ على أداء كامل عند تسلق المرتفعات، مما يجعلها مناسبة للظروف الشتوية القاسية.

الخطوة تأتي ضمن استراتيجية CATL لتوسيع استخدام بطاريات الصوديوم كبديل آمن وأكثر استدامة للبطاريات الليثيوم، مع مزايا مثل انخفاض خطر الحرائق والانفجارات. وتشمل المرحلة الأولى من الاختبارات سيارات Changan Oshan، مع خطط لاحقة لتضمين سيارات من GAC وJAC.

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في CATL، غاو هوان، إن الشركة تتوقع أن تصل كثافة طاقة بطاريات الصوديوم إلى مستوى بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يعزز مكانتها في السوق، مع توقع انخفاض تكاليف الإنتاج بنسبة تتجاوز 30% عند توسيع القدرة الإنتاجية إلى نحو 100 جيجاوات/ساعة.