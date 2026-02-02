تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

لحماية منتجي المحتوى.. خطوة جديدة من غوغل

Lebanon 24
02-02-2026 | 01:00
لحماية منتجي المحتوى.. خطوة جديدة من غوغل
لحماية منتجي المحتوى.. خطوة جديدة من غوغل photos 0
تدرس شركة غوغل حالياً خياراً يتيح السماح للناشرين رفض استخدام محتوى مواقعهم الإلكترونية في إنشاء ملخصات الذكاء الاصطناعي التي تظهر في أعلى نتائج البحث.

وكانت "غوغل" أطلقت ميزات نظرة عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تضع ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في أعلى نتائج البحث، في صيف العام 2024، حيث تعتمد هذه الميزة على جمع المعلومات من مواقع الويب لإنشاء ملخصات فورية، دون أن تمنح أصحاب تلك المواقع خياراً لإلغاء الاشتراك أو منع استخدام محتواهم لهذا الغرض.

ونتيجة لهذا التوجه، أبلغت مؤسسات إعلامية حول العالم عن انخفاض هائل في حركة النقر، مما أثر، بشكل كبير، على الإيرادات، وقدرتهم على إنتاج المحتوى الأصلي الذي تعتمد عليه "غوغل" في عمليات المراجعة.

واستناداً إلى هيمنة "غوغل" على سوق البحث الإلكتروني، اقترحت هيئة المنافسة والأسواق حزمة إجراءات تهدف إلى ضمان حصول منتجي الأخبار والمحتوى على معاملة أكثر عدلاً فيما يتعلق بكيفية استخدام الشركة لمحتواهم.

وتشمل هذه الإجراءات السماح للناشرين برفض استخدام محتواهم لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي، أو لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي خارج نطاق بحث غوغل.

وأكدت "غوغل" أنها تدرس تحديث أدوات التحكم الخاصة بها للسماح للمواقع الإلكترونية بتعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي للبحث بشكل محدد، مشيرة إلى أن هدفها هو الحفاظ على فاعلية البحث، وسرعة الوصول للمعلومات، مع تزويد المواقع الإلكترونية بالأدوات المناسبة لإدارة المحتوى، كما أعربت الشركة عن تطلعها للمشاركة في إجراءات هيئة المنافسة والأسواق، ومواصلة الحوار مع أصحاب المواقع الإلكترونية، والجهات المعنية الأخرى.

وشددت الشركة على أن أي ضوابط جديدة ستتم إضافتها يجب أن تتجنب تعطيل محرك البحث بطريقة قد تؤدي إلى تجربة مجزأة أو مربكة للمستخدمين، مؤكدة أن هدفها العام يظل حماية "فائدة" البحث.


