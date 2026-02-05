Codex من أوبن إيه آي... الذكاء الاصطناعي يشرف على فرق البرمجة

أعلنت شركة عن إطلاق تطبيق Codex للحواسيب المكتبية، متاح حالياً على نظام macOS، بهدف تعزيز إنتاجية فرق التطوير وتحويل من أداة مساعدة إلى منظومة عمل متكاملة.

ويتيح التطبيق للمطورين إدارة عدة مهمات برمجية بالتوازي عبر وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين، يعمل كل منهم في بيئة معزولة، ما يسمح بإصلاح الأخطاء، اختبار الميزات، وإعادة هيكلة الشيفرة في الوقت نفسه دون التأثير على النسخة الأساسية من المشروع أو حدوث تعارضات تقنية.

وأكدت إيه آي أن Codex يعالج أحد أكبر تحديات الفرق الهندسية الحديثة، وهو ضيق الوقت الناتج عن تراكم المهام الروتينية. كما يتيح التطبيق أتمتة أعمال متكررة مثل تحديث الاعتمادات البرمجية، تشغيل الاختبارات، ومهمات الصيانة الدورية، ما يحرر المطورين للتركيز على القرارات الهندسية الأكثر تعقيداً.

ويقدم Codex أيضاً نظام "مهارات" قابلة لإعادة الاستخدام لتوحيد معايير البرمجة وسير العمل عبر مشاريع متعددة، بما يعزز الانسجام ويقلل الأخطاء على نطاق واسع.

وفي تعليق له، وصف الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، ، التطبيق بأنه تغيير في منطق بناء البرمجيات نفسه، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على العمل بلا تعب، لكن القرار النهائي سيبقى بيد الإنسان.

ويأتي إطلاق Codex في ظل منافسة متزايدة في سوق أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع صعود شركات مثل "أنثروبيك"، مع التأكيد على أن الهدف ليس استبدال المبرمجين، بل تمكينهم من الإشراف على فرق من الوكلاء الذكيين.