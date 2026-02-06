تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

ظاهرة كونية "مرعبة".. ثقب أسود يلتهم جرماً سماوياً

Lebanon 24
06-02-2026 | 00:17
A-
A+
ظاهرة كونية مرعبة.. ثقب أسود يلتهم جرماً سماوياً
ظاهرة كونية مرعبة.. ثقب أسود يلتهم جرماً سماوياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظاهرة كونية نادرة، رصد علماء الفلك ثقباً أسود يقع في مجرة تبعد ملايين السنين الضوئية، وهو يقوم بعملية "التهام" عنيفة لجرم سماوي مرّ بالقرب منه، مما أدى إلى انبعاث وهج ضوئي هائل حيّر الأوساط العلمية.

وأشار الباحثون إلى أن العملية، التي تُعرف علمياً بـ "حدث اضطراب المد والجزر" (TDE)، حدثت عندما اقترب الجرم بشكل خطير من أفق الحدث للثقب الأسود، مما أدى إلى تمزيقه بفعل قوى الجاذبية الهائلة. وقد رصدت التلسكوبات الفضائية إشارات راديوية وأشعة سينية غير معتادة، وصفت بأنها "مريبة" نظراً لنمطها المتذبذب الذي لم يسبق رصده بهذا الوضوح.

ما أثار دهشة العلماء هو "سلوك" هذا الثقب الأسود؛ إذ لم يكتفِ بابتلاع المادة، بل أطلق "نفاثات" من الطاقة بسرعة تقارب سرعة الضوء، وهو ما دفع الخبراء للتساؤل حول طبيعة الثقب الأسود نفسه وما إذا كان ينتمي إلى فئة "الثقوب السوداء متوسطة الكتلة" النادرة.

ويأمل الفريق العلمي أن توفر البيانات التي جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة من كانون الثاني وشباط فهماً أعمق لكيفية نمو هذه الثقوب العملاقة وتأثيرها على المجرات المحيطة بها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
علماء يكتشفون ظاهرة مرعبة قد تؤدي إلى "نهاية الكون"
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رياح ثقب أسود "خارقة للسرعة".. 20٪ من سرعة الضوء تهز مجرّة بعيدة
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم يبارك لـ"مسيحيي لبنان والعالم ولادة نبي الله عيسى": "إنْ شاء الله تسود تعاليمه السماوية كلّ هذا الفضاء العالمي الذي نحتاج أنْ نوجّهه في اتجاه الفضائل والأخلاق
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"ناسا" ترصد "تصادما كونيا" نادرا قريبا من الأرض
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

المد والجزر

جاذبية

المجر

الفلك

العلم

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:34 | 2026-02-06
Lebanon24
23:00 | 2026-02-05
Lebanon24
16:00 | 2026-02-05
Lebanon24
14:00 | 2026-02-05
Lebanon24
12:44 | 2026-02-05
Lebanon24
10:40 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24