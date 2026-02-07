منافس جديد يظهر في عالم الساعات الذكية

قررت Doogee توسيع مبيعاتها في أسواق الأجهزة المحمولة، وأعلنت عن ساعة ذكية بمواصفات منافسة.

حصلت ساعة Doogee Anywise W1 Pro على تصميم أنيق، وهيكل متين مصنوع من المعدن، مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM، أبعاده (47.5/47.5/13.7) ملم، وزنه 72 غ.



شاشتها أتت من نوع AMOLED بمقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، كثافتها 461 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Panda الشديد المتانة المقاوم للصدمات والخدوش.

حصلت الساعة على مكبرات صوت للاستماع للموسيقى والإشعارات، ويمكنها الاتصال بشبكات 2GB، والاقتران بالأجهزة الذكية والهواتف عبر تقنية 5.3.

دعمتها Doogee بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعرات لقياس معدلات الأكسجة في ، وبوصلة إلكترونية، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم وعدد الخطوات التي يمشيها يوميا.



زوّدت الساعة أيضا بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية Li-Po بسعة 550 ميلي أمبير، وستطرح بألوان أساسية هي الأسود والأزرق والفضي. (روسيا اليوم)