سيري 2.0 يقترب.. هذا موعد إطلاقه والميزات الجديدة المنتظرة

كشف تقرير حديث عن الموعد المرجّح لأول ظهور لمساعد “أبل” الصوتي بحلّته الجديدة سيري 2.0، والذي يُتوقع أن يصل مع تحديث iOS 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع.



ووفقًا للتقرير، سيتمكن المستخدمون من تجربة سيري 2.0 قبل إطلاقه الرسمي، عبر تثبيت النسخة التجريبية (Beta) من النظام، التي يُرجّح أن تبدأ “أبل” بطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وبحسب الصحفي المتخصص في شؤون "أبل" مارك غورمان من وكالة “بلومبرغ”، فإن الإصدار التجريبي الأول من iOS 26.4 Beta سيصبح متاحًا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 23 شباط.



ماذا يقدّم سيري 2.0؟



يحمل هذا التحديث نقلة نوعية في قدرات سيري، إذ سيصبح قادرًا على الوصول إلى الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والتقويم، والتذكيرات، إلى جانب الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي.



ويتيح هذا التكامل المتقدم للمساعد الصوتي التعامل مع استفسارات معقّدة، مثل: "ما موعد حجزي في مطعم بينيهانا يوم الثلاثاء؟" من دون الحاجة إلى أي تدخل يدوي من المستخدم.



وتعيد هذه الميزة إلى الواجهة إعلانًا ترويجيًا سابقًا لشركة "أبل" قبل عامين، ظهرت فيه الممثلة رامزي، حيث استخدمت سيري للتعرّف على شخص سبق أن التقت به. إلا أن الإعلان أُزيل لاحقًا بعد تأجيل إطلاق سيري 2.0.



ذكاء اصطناعي أقوى في الخلفية



يعتمد سيري 2.0 على نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم Apple Foundation Model (AFM) v10، وهو نموذج ضخم يضم نحو 1.2 تريليون مُعامل، طُوّر بالتعاون مع شركة ضمن صفقة تُقدّر بنحو مليار دولار، ويستند إلى تقنيات Gemini 3.



كما ستظهر للمرة الأولى قدرات “الوكيل الذكي”، التي تمكّن سيري من تنفيذ مهام كاملة بدل الاكتفاء بتقديم الإجابات، مثل البحث عن صورة رخصة القيادة وإرسالها تلقائيًا إلى شركة التأمين.



ما الذي لن يصل في هذه المرحلة؟



على الرغم من هذه التطورات، فإن النسخة التي تحوّل سيري إلى روبوت محادثة تفاعلي شبيه بـ "شات جي بي تي" و"جيميني" لن تكون متاحة قبل iOS 27.



ومن المتوقع الكشف عنها خلال مؤتمر "أبل" للمطورين WWDC هذا الصيف، على أن تُطرح نسخة تجريبية منها في شهر يونيو.



كيف تحصل على iOS 26.4 Beta؟



لمن يرغب بتجربة سيري 2.0 مبكرًا، يمكن التسجيل في برنامج "أبل" التجريبي beta.apple.com، مع التنبيه إلى أن النسخ التجريبية قد تتضمن أخطاء تقنية وتؤثر على أداء الجهاز وعمر البطارية.



وبعد التسجيل، يمكن التوجه إلى:

الإعدادات > عام > تحديث البرامج > تحديثات بيتا

ثم اختيار iOS 26 Developer Beta، علمًا أن "أبل" لم تعد تفرض رسومًا على حسابات المطورين.



ومع إطلاق iOS 26.4 Beta 1، سيكون المستخدمون من أوائل من يختبرون الجيل الجديد من سيري قبل طرحه رسميًا.

