كيف تستفيد من Developer Options على هاتفك الأندرويد؟

تُعد خيارات المطور في هواتف أندرويد Developer Options بوابة متقدمة لتحسين تجربة الجهاز، لا تقتصر فائدتها على المطورين الذين يختبرون التطبيقات، بل تمتد أيضًا إلى المستخدمين العاديين الباحثين عن تعديلات دقيقة لتعزيز الأداء والوظائف.



ويأتي وضع خيارات المطور مخفيًا ضمن إعدادات النظام، ويتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الإعدادات المتقدمة التي طورتها في الأصل لمطوري التطبيقات.



وعلى الرغم من أن هذه الخيارات صُممت للمطورين، فإن العديد منها يمكن أن يكون مفيدًا للمستخدمين العاديين إذا ما استُخدم بالشكل الصحيح، بما يتيح تحسين تجربة الاستخدام اليومية وتسريع الجهاز أو تعديل بعض السلوكيات الافتراضية للتطبيقات والنظام.



تُخفي هواتف أندرويد قائمة خيارات المطور ضمن إعدادات النظام، ولا تظهر إلا بعد تمكينها عبر النقر المتكرر على رقم إصدار Build Number في قسم About Phone داخل الإعدادات، وهي طريقة يتيحها النظام للوصول إلى إعدادات متقدمة لا تظهر للمستخدم العادي عادةً.



وبعد تفعيل هذا الوضع، يفتح أمام المستخدم مساحة واسعة من الإعدادات المتقدمة التي تشمل تحسين الأداء، تعديل سلوك الرسوم، أو سلوك النظام والتطبيقات.

على الرغم من أن هذه الخيارات تركز في الأصل على دعم المطورين لتجربة واختبار التطبيقات، إلا أن هناك عدة إعدادات يمكن أن يستفيد منها المستخدم العادي أيضًا، من بينها:



تسريع الرسوميات: يمكن للمستخدمين تقليل أو إيقاف الرسوم المتحركة في النظام مما يجعل واجهة الهاتف تبدو أسرع وأكثر تجاوبًا.



تحسين سلوك البلوتوث: يساعد في التعامل مع أجهزة بلوتوث التي قد تكون مستويات الصوت فيها غير متوافقة بشكل جيد.



مراقبة أداء الشاشة الحقيقية: إعدادات لعرض معدل تحديث الشاشة لحظة بلحظة، مفيد لمن يريد تقييم أداء جهازه.



الحفاظ على الشاشة مضاءة: تساعد هذه الميزة على إبقاء الشاشة شغالة أثناء عمليات الشحن الطويلة أو عند مراقبة محتوى معين. فبالرغم من أن هذه الميزة قد تبدو تقنية، فإنها توفر تحسينات عملية في الاستخدام اليومي إذا ما استخدمت بحذر وفق احتياجات المستخدم.



تفعيل هذه الخيارات

لا تظهر قائمة خيارات المطور افتراضيًا في إعدادات أندرويد، لكن يمكن تفعيلها باتباع هذه الخطوات البسيطة. أولًا افتح الإعدادات على هاتفك وانتقل إلى قسم حول الهاتف أو About Phone وابحث عن Build Number واضغط عليه عدة مرات متتالية حتى ترى إشعار "أنت الآن مطور" يظهر على الشاشة.



الآن عُد إلى قائمة الإعدادات الرئيسية، وستجد قسم Developer Options ظهر ضمن القائمة.



مخاطر وتحذيرات

رغم أن تفعيل قائمة خيارات المطور لا يضر الجهاز بحد ذاته، إلا أن تغيير بعض الإعدادات دون معرفة ما تفعله قد يؤدي إلى سلوك غير متوقع في النظام، مثل استنزاف البطارية أو بطء الأداء، لذلك يُنصح للمستخدمين بأن يتمهلوا ويبحثوا عن معنى كل إعداد قبل تفعيله. (ارم نيوز)



