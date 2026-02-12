تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

نموذج جديد من بايت دانس لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
12-02-2026 | 15:30
نموذج جديد من بايت دانس لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي
أطلقت شركة بايت دانس الصينية نموذجها الجديد سيدانس 2.0 لتوليد مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي حظي بإعجاب الملياردير إيلون ماسك وانتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مع مقارنته بنموذج ديب سيك.

ويُصمّم النموذج لتلبية احتياجات الأفلام الاحترافية والتجارة الإلكترونية والإعلانات، إذ يستطيع معالجة النصوص والصور والصوت والفيديو في وقت واحد، مما يقلل من تكلفة إنشاء المحتوى. ويأتي ذلك في وقت يبحث فيه المستثمرون في الصين وخارجها عن نماذج تحل محل آر1 وآر3 من ديب سيك التي أثارت ضجة منذ أوائل 2025.

وقد أظهر مستخدمو منصة ويبو الصينية مقاطع فيديو أنشأها النموذج تضمنت شخصيات مشهورة مثل مغني الراب الأمريكي يي (المعروف سابقاً باسم كانييه ويست) ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في مسلسل درامي تدور أحداثه في الإمبراطورية الصينية باللغة الصينية، وحققت مقاطع الفيديو نحو مليون مشاهدة، فيما حصدت الوسوم المتعلقة بالنموذج عشرات الملايين من النقرات.

ووصف ماسك النموذج بأنه "يحدث بسرعة"، في إشارة إلى تقدمه الكبير في مجال توليد محتوى الفيديو بالذكاء الاصطناعي، فيما يرى خبراء أن النماذج المتخصصة في الفيديو تمثل المرحلة التالية من تطور هذه التكنولوجيا بعد انتشار نماذج النصوص مثل تشات جي.بي.تي من أوبن إيه.آي.

 

الذكاء الاصطناعي

تلفزيون الواقع

كيم كارداشيان

الإمبراطورية

الإمبراطور

إيلون ماسك

الصينية

أمريكي

