الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:00
طوّرت الهند ما يُوصف بأنه أصغر نظام قنص بالليزر في العالم بقدرة 2 كيلوواط ومدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، جرى تثبيته على مركبة برية غير مأهولة (UGV)، في خطوة تعكس تقدماً لافتاً في أنظمة القتال الذاتية المستقبلية.

وطوّرت النظام شركة Olee.space الهندية، حيث خضع لاختبارات ميدانية تمهيداً لاعتماده ونشره عملياً. ويُصنّف السلاح ضمن أنظمة الطاقة الموجّهة، وهو مصمم لأدوار القتال القريب وحماية المحيط، مع قدرة على تحييد أو تعطيل أهداف معادية خلال ثوانٍ، ما يوفر استجابة سريعة ودقيقة من دون استخدام ذخائر تقليدية.

ويتميز النظام بحجمه الصغير، ما يتيح تشغيله في البيئات الحضرية والمناطق الحدودية والغابات والصحارى وغيرها من التضاريس الصعبة التي قد تواجه فيها الأنظمة المدرعة التقليدية قيوداً تشغيلية.

وتبلغ أبعاد المركبة غير المأهولة الحاملة للنظام نحو 1.5 متر طولاً و0.9 متر عرضاً، ويقل وزنها عن 250 كيلوغراماً، وتعمل بمحرك ديزل يتيح إعادة التزوّد بالوقود بسهولة ومواصلة العمل في ظروف ميدانية قاسية. ويمكن للمنصة قطع مسافة تتجاوز 130 كيلومتراً بخزان وقود كامل، مع إمكانية زيادة المدى عبر توسيع سعة الوقود.

ويعتمد النظام على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة لرصد الأهداف وتحديدها والاشتباك معها بحد أدنى من التدخل البشري، كما يمكن تشغيل عدة وحدات ضمن تشكيلات جماعية (سرب)، ما يعزز تغطية المساحات والتعامل مع تهديدات متعددة في وقت واحد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة.

وأكدت الشركة أن النظامين، الليزر والمركبة، أنهيا التجارب الميدانية مع جهات معنية، وأصبحا جاهزين للنشر العملياتي والبيع التجاري، مشيرة إلى وجود محادثات مع شركاء دفاع وأمن دوليين، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالتقنيات الهندية في مجالي أنظمة الطاقة الموجّهة والحرب الذاتية.

وقال جيمس سولومون، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن هذا التطوير يمثل تحولاً حاسماً في طريقة إدارة القتال البري والدفاع المحيطي مستقبلاً، ويعكس التزام الشركة بتطوير تقنيات دفاعية محلية متقدمة تتماشى مع أهداف الهند الاستراتيجية في الاعتماد على الذات.

