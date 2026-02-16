تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

في يوم واحد.. "تليغرام" يحجب أكثر من 200 ألف مجموعة وقناة

Lebanon 24
16-02-2026 | 07:24
في يوم واحد.. تليغرام يحجب أكثر من 200 ألف مجموعة وقناة
أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن حجب أكثر من 200 ألف مجموعة وقناة على التطبيق خلال يوم واحد.
 
وتبعا لإحصائيات التطبيق التي اطلعت عليها وكالة نوفوستي الروسية فإن القائمين على "تليغرام" قاموا خلال يوم الأحد 15 شباط الجاري بحجب 235282 مجموعة وقناة من التطبيق، وكان هذا العدد هو أعلى عدد لحجب القنوات والمجموعات يتم تسجيله منذ 23 كانون الثاني الماضي (الذي شهد حظر 300480 مجموعة وقناة في ذلك اليوم).

ومنذ بداية شباط الجاري حجب القائمون على "تليغرام" 1856069 مجموعة وقناة من التطبيق، من بينها 7116 مجموعة "مرتبطة بالإرهاب"، ومنذ بداية العام الجاري حظرت من "تليغرام" 7256305 مجموعة وقناة، من بينها 27282 مجموعة "مرتبطة بالإرهاب". (روسيا اليوم) 
 
 
القناة 12 الإسرائيلية: مجموعة لوفتهانزا تعلن إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل ابتداء من يوم غد
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ ف ب": 200 ألف متظاهر ضد إيران في ميونيخ
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: إجلاء أكثر من 200 سوري على 4 دفعات من ⁧‫السودان‬⁩ حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": إدارة منطقة دير حافر في حلب تعلن تسجيل خروج أكثر من 4000 مدني من مخرج واحد حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24

