في يوم واحد.. "تليغرام" يحجب أكثر من 200 ألف مجموعة وقناة

أعلن القائمون على تطبيق " " عن حجب أكثر من 200 ألف مجموعة وقناة على التطبيق خلال .

وتبعا لإحصائيات التطبيق التي اطلعت عليها الروسية فإن القائمين على "تليغرام" قاموا خلال 15 شباط الجاري بحجب 235282 مجموعة وقناة من التطبيق، وكان هذا العدد هو أعلى عدد لحجب القنوات والمجموعات يتم تسجيله منذ 23 كانون الثاني الماضي (الذي شهد حظر 300480 مجموعة وقناة في ذلك اليوم).



ومنذ بداية شباط الجاري حجب القائمون على "تليغرام" 1856069 مجموعة وقناة من التطبيق، من بينها 7116 مجموعة "مرتبطة بالإرهاب"، ومنذ بداية العام الجاري حظرت من "تليغرام" 7256305 مجموعة وقناة، من بينها 27282 مجموعة "مرتبطة بالإرهاب". (روسيا اليوم)