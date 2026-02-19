تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
ميزات خفية في قلم Apple Pencil Pro
Lebanon 24
19-02-2026
|
09:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجاوز Apple Pencil Pro كونه أداة للرسم أو تدوين الملاحظات، ليصبح أداة إنتاجية متكاملة ترفع تجربة المستخدم على آيباد إلى مستوى جديد من المرونة والذكاء.
وأعلنت
شركة أبل
مؤخرًا عن قلمها الرقمي المتطور Pencil Pro، الذي يمثل ترقية واضحة عن الإصدارات السابقة، ويأتي بمجموعة من الميزات المتقدمة التي تلبي احتياجات مستخدمي أجهزة آيباد الحديثة.
وبينما يمكن استخدام القلم في المهام الأساسية مثل الرسم وتدوين الملاحظات، تحتوي النسخة الجديدة على مجموعة من الميزات القوية والخفية التي لا يزال كثير من المستخدمين غير مدركين لها، ما يجعل Apple Pencil Pro أداة مثالية للإنتاجية المتقدمة والإبداع على حد سواء.
واحدة من أبرز مزايا Apple Pencil Pro هي دعمه لإيماءات خاصة تعمل على تسريع أداء المهام داخل التطبيقات.
فالقلم يستشعر الضغط والزاوية التي تمسكه بها، ما يسمح لك بعمل خطوط أسمك أو أرقّ بمجرد تغيير الضغط، أو تفعيل وضع التظليل بمجرد إمالة القلم، الأمر الذي يشبه إلى حد كبير الحركة الطبيعية على الورق.
كما يتضمن القلم نقرًا مزدوجًا على جانبه للتبديل السريع بين الأدوات أو إظهار لوحة الألوان، ويمكن للمستخدم أيضًا تخصيص إيماءة الضغط القوي لتنفيذ أوامر معقدة عبر تطبيق Shortcuts.
وتدعم ميزة Scribble في نظام iPadOS قلم Apple Pencil Pro لتحويل
خط اليد
إلى نص قابل للتحرير. وبفضل هذه الميزة، يمكنك الكتابة بشكل طبيعي، ثم حذف الكلمات أو اختيارها أو حتى توسيع المسافة بين الكلمات باستخدام إيماءات لليد والقلم فقط، بدون الحاجة للوحات المفاتيح.
إذا كنت
ممن يسبقك الوقت دائمًا في الملاحظات، فميزة Instant Notes تُعد ثورية. فبمجرد أن تنقر على شاشة iPad المغلقة بالقلم، ستفتح تلقائيًا نافذة تدوين جديدة في تطبيق Notes، حتى بدون فتح الجهاز أو البحث عن التطبيق يدويًا. ويمكنك أيضًا التمرير من زاوية الشاشة لتدوين ملاحظة أو أخذ لقطة شاشة بسرعة.
ويستفيد Apple Pencil Pro من نظام Find My الخاص بأبل، ما يعني أنه في حال فقدان القلم، يمكنك رؤية موقعه التقريبي عبر تطبيق Find My على جهازك. ورغم أن القلم لا يصدر صوتًا مثل AirTag، إلا أن دمج هذه الميزة يعد إضافة مهمة لمنع فقدانه أو سرقته.
ومثل الإصدار السابق، يشحن Apple Pencil Pro عبر الاتصال المغناطيسي بجهاز iPad، لكنه أيضًا يتيح إدارة أفضل للبطارية عندما لا يكون قيد الاستخدام. (إرم نيوز)
