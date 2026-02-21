"تلغرام" يهدد حياة الجنود الروس.. معلوماتهم مُخترقة

قال التابع لجهاز الأمن الروسي إنّ استخدام تطبيق " " من قبل أفراد الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكّل تهديداً متكرراً لحياتهم.



وفي بيان له، قال المركز إنه "يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة ، وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية قادرة على الحصول بسرعة على معلومات من تطبيق تلغرام واستخدامها لأغراض عسكرية".





وأضاف: "نتيجة لتحليل تطبيق تلغرام، تم الحصول على العديد من التقارير الموثوقة التي تشير إلى أن استخدامه من قبل أفراد القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكّل تهديداً متكرراً لحياة هؤلاء الأفراد".





وكانت الروسية "روسكومنادزور" أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري عن فرض مزيد من القيود على تطبيقات دردشة مختلفة من بينها "تلغرام".





وقالت الهيئة إن "مقدمي خدمات التطبيقات يواصلون انتهاك القوانين الروسية، وتركوا البيانات الشخصية دون حماية ولم يفعلوا شيئا لمكافحة الاحتيال واستخدام خدماتهم لأغراض إجرامية وإرهابية".





وأشار التقرير إلى أن "روسكومنادزور ستفرض قيوداً جديدة لذلك السبب".





وتشير تقارير إلى أن خدمات الدردشة لم تلتزم بطلب السلطات الروسية لحذف المحتوى المتطرف والإباحي. (سكاي نيوز عربية)

