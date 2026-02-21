تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

4 تطبيقات تهمكم في رمضان.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
21-02-2026 | 16:00
4 تطبيقات تهمكم في رمضان.. تعرفوا إليها
مع حلول شهر رمضان المبارك هذا العام، يجد العالم أن التطبيقات الصحية لم تعد مجرد أدوات تذكير بسيطة، بل تحولت إلى أنظمة دعم متكاملة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) لتقديم استشارات لحظية تتناسب مع الحالة الفيزيولوجية للصائم.
 

وفي ما يلي، إليكم الجيل الجديد من التطبيقات التي ستجعل الصيام تجربة صحية وروحية غير مسبوقة.


"تطبيق يونيميل"

يعد تطبيق "يونيميل" (Unimeal) رفيقاً ذكياً ومثالياً لإدارة نمط حياتك الصحي خلال رمضان، حيث يجمع ببراعة بين تتبع ساعات الصيام وتخطيط الوجبات المخصصة.


وما يميز هذا التطبيق هو قدرته على تحويل تعقيدات الحسابات الغذائية إلى خطة عمل مرئية وبسيطة، فهو لا يكتفي بحساب السعرات الحرارية، بل يقدم لك بدائل ذكية لوجبات الإفطار والسحور تضمن توازنا دقيقا بين البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة لضمان مستويات طاقة مستقرة طوال فترة الصيام.
 


وبفضل واجهته التفاعلية وقوائم التسوق الذكية، يرفع يونيميل عن كاهلك عناء التفكير في "ماذا سآكل اليوم؟"، ليمنحك نظاما غذائيا مرنا يمنع الخمول بعد الإفطار ويقلل من الشعور بالعطش والجوع أثناء النهار.

 
تطبيق "رايز ساينس"
 

النوم هو التحدي الأكبر في رمضان، وتطبيق مثل "رايز ساينس" (Rise Science) لا يكتفي بتتبع ساعات النوم، بل يحسب لك "الدين المتراكم للنوم" أو ما يعرف ب "سليب ديت" (Sleep Debt).


ويساعدك التطبيق في التحديد بدقة متى تكون "نافذة التركيز" القصوى لديك خلال نهار رمضان، ومتى يجب أن تأخذ قيلولة قصيرة  لتعويض السهر في القيام والسحور، مما يضمن إنتاجية عالية في العمل رغم الصيام.
 

تطبيق "آيات آند ريفليكشن"
 

بعيداً عن مجرد القراءة، ظهرت تطبيقات تركز على التدبر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فتطبيق "آيات" (Ayat) المحدث يوفر ميزة فريدة، حيث يمكنك طرح أسئلة حول معاني الآيات التي تقرأها والحصول على تفسيرات مبسطة وربطها بواقعك اليومي وصحتك النفسية.


ويساعد هذا النوع من التطبيقات في الوصول إلى حالة الطمأنينة، وهي حالة فيزيولوجية تخفض ضغط الدم وتبطئ ضربات القلب، مما يقلل من الإجهاد البدني الناتج عن الجوع.

 
تطبيق "جينتلر ستريك"
 

في رمضان، قد تكون تطبيقات اللياقة التقليدية محبطة لأنها تدفعك دائما للأقوى، لكن اليوم أصبح تطبيق "جينتلر ستريك" (Gentler Streak) هو المفضل للصائمين.
 

والتطبيق هذا مناسب جداً، إذ يحلل بيانات نبضك وجهدك ويخبرك، "اليوم جسمك متعب بسبب الصيام، لا تمارس رياضة عنيفة، اكتف بمشي خفيف لمدة 15 دقيقة"، وهذا يحميك من الإجهاد الحراري أو هبوط السكر المفاجئ. (الجزيرة نت)
 
 
