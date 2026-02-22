تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
ملايين المشتركين مُطالبون بتحديث أجهزتهم للحفاظ على خدمة نتفليكس

Lebanon 24
22-02-2026 | 07:20
ملايين المشتركين مُطالبون بتحديث أجهزتهم للحفاظ على خدمة نتفليكس
ملايين المشتركين مُطالبون بتحديث أجهزتهم للحفاظ على خدمة نتفليكس photos 0
تستعد منصة نتفليكس لتحديث بنيتها التقنية، ما سيؤدي إلى توقف دعمها على مجموعة كبيرة من الأجهزة القديمة، الأمر الذي يفرض على ملايين المشتركين تحديث أجهزتهم قبل حلول آذار 2026 للحفاظ على القدرة على تشغيل الخدمة.

وأعلنت المنصة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات البث، مؤكدة أن عدم تحديث الأجهزة سيؤدي إلى فقدان القدرة على الوصول إلى محتوى نتفليكس بدءًا من أوائل مارس المقبل.

ويشمل قرار نتفليكس الأجهزة القديمة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وبعض أجهزة التلفاز الذكية التي لم تعد قادرة على دعم التحديثات البرمجية الجديدة للمنصة. 

وأشارت الشركة إلى أن المشتركين يمكنهم متابعة الخدمة عبر تحديث أجهزتهم أو استخدام أجهزة حديثة تدعم أحدث نسخة من تطبيق نتفليكس.
أول الأجهزة التي ستفقد دعم تطبيق نتفليكس هو جهاز playstation 3، الذي يعود أصله إلى عام 2006. وبدءًا من 2 آذار 2026، لن تتمكن هذه الأجهزة من تشغيل تطبيق نتفليكس أو مشاهدة المحتوى من خلاله، بعد ظهور رسالة تحذيرية على الشاشة.

وهذه الرسالة تظهر للمستخدمين نصًا يشير إلى أن التطبيق لن يكون متاحًا بعد هذا التاريخ، ويشيرون إلى رابط لموقع نتفليكس يوضّح الأجهزة المدعومة حاليًا.

يذكر أنه ليس فقط جهاز PS3 من سيتأثر بهذا القرار، بل العديد من أجهزة التلفزيون الذكية القديمة التي مضى على إصدارها أكثر من 10 سنوات، والتي ستفقد أيضًا دعم نتفليكس.

وتشمل هذه الأجهزة نماذج مبكرة من شركات مثل سامسونج وإل جي وباناسونيك وسوني التي لم تعد قادرة على تشغيل الإصدارات الحديثة من التطبيق، نظرًا إلى قيود في نظام التشغيل أو قدرات الأجهزة.

تحسين تجربة المشاهدة 
توضح التقارير أن هذه الخطوة تأتي بسبب الحاجة إلى تحسين تجربة المشاهدة على الأجهزة الحديثة، التي تتطلب مستوى أعلى من المعالجة ودعمًا لترميزات الفيديو الجديدة، وأنظمة حماية المحتوى المتقدمة، وما إلى ذلك.

والأجهزة القديمة ببساطة لم تعد قادرة على تلبية هذه المتطلبات التقنية. وبينما لم تصدر نتفليكس إعلانًا رسميًا مفصلًا، أفاد المستخدمون بأن التحديثات تظهر تلقائيًا عند محاولة تشغيل التطبيق، مع إشعار بانتهاء الدعم بعد الموعد النهائي في آذار.

مصير الاشتراكات
من المهم التأكيد أن هذا التغيير لا يعني أن المستخدمين سيفقدون اشتراكاتهم أو بيانات حساباتهم. فالقرار مرتبط فقط بالتوافق التقني بين التطبيق والأجهزة القديمة، ولا يؤثر على المحتوى أو الاشتراك ذاته.

خيارات بديلة
لمن تتأثر أجهزتهم بهذا القرار، هناك بدائل متعددة، من بينها شراء أجهزة تلفزيون ذكية حديثة أو استخدام أجهزة بث خارجية Streaming Sticks التي تدعم أحدث إصدارات التطبيقات. كذلك يمكن استخدام أجهزة الألعاب الحديثة مثل  PS4 أو PS5 أو Xbox، وهي جميعها أجهزة لا تزال مدعومة.
