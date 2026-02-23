"مايكروسوفت" تقترب من تخزين البيانات على الزجاج لمدة 10000 عام.. وهذا مشروعها الجديد

تعمل على مشروع "سيليكا" لتخزين المعلومات على الزجاج، وقد حقق المشروع تقدما جديدا قرّب الفكرة من التطبيق العملي.



وتقوم التقنية على استخدام الليزر لكتابة البيانات على الزجاج، ما يمنحها مقاومة عالية للتلف، مع إمكانية الحفاظ على المعلومات من دون تغيير لفترات طويلة جدا قد تصل إلى 10000 عام.



وتختلف هذه الطريقة عن وسائل التخزين الحالية، إذ تعتمد على الزجاج وأشعة ليزر أحادية النبضة لكتابة البيانات.



وبحسب ما ورد في مجلة "Nature"، فإن تطورا حديثا سمح بتوسيع نطاق استخدام التقنية وخفض تكلفتها بشكل كبير.



وكانت التقنية تتطلب سابقا استخدام السيليكا المنصهرة مرتفعة الكلفة، لكن التطور الجديد يتيح تطبيق الفكرة نفسها باستخدام زجاج البوروسيليكات الأقل تكلفة، وهو النوع المستخدم في أواني الطهي.



ولا يقتصر التقدم على خفض الكلفة، بل يشمل أيضا تحسينات تقنية تسهّل الاستخدام، منها إمكان الكتابة المتوازية عالية السرعة.



كما يجري العمل على استخدام نبضات ليزر فيمتوثانية، بما قد يتيح تخزينا أكثر متانة وثباتا على المدى .



وشهد جهاز القراءة بدوره تطورا، إذ أصبح يحتاج إلى كاميرا واحدة فقط بدل أربع كاميرات لقراءة البيانات المكتوبة عبر طبقات زجاج بسماكة 2 ملم فقط.



ومن شأن هذه التطورات أن تجعل كتابة البيانات وقراءتها أكثر كفاءة وأقل تكلفة عبر هذه الوسيلة التخزينية الجديدة.

