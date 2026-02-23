تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تدرس لوناً جديداً لـ "iPhone 18 Pro"

Lebanon 24
23-02-2026 | 09:45
A-
A+
آبل تدرس لوناً جديداً لـ iPhone 18 Pro
آبل تدرس لوناً جديداً لـ iPhone 18 Pro photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير تقارير إلى أن آبل تختبر لوناً "أحمر داكناً" لهاتفي "iphone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max"، ما قد يمثل أول مرة تقدم فيها الشركة خياراً أحمر ضمن فئة "Pro".

وبحسب ما نُقل عن مارك غورمان من "بلومبرغ"، فإن اللون المطروح هو أقرب إلى العنابي الداكن، وليس الأحمر الساطع التقليدي.

وإذا تم اعتماد هذا الخيار، فسيكون مختلفاً عن هواتف آيفون الحمراء السابقة التي اقتصرت على الطرازات غير الاحترافية تحت علامة "(PRODUCT)RED".

وتقول التقارير أيضاً إن آبل تميل في أجهزتها الاحترافية إلى الألوان الهادئة، فيما قد تكون التسريبات السابقة عن ألوان أرجوانية أو بنية مجرد تدرجات ضمن الفكرة نفسها.

كما أشارت تقارير مرتبطة بخارطة إطلاق آبل إلى أن فئة "Pro" قد تُطرح في خريف 2026، مع احتمال تأجيل الطرازات العادية إلى 2027، ضمن تعديل في جدول الإطلاق. (TDV)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أبل" تدرس تأجيل إطلاق آيفون 18 العادي إلى هذا التاريح!
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب معلومات عن هاتف iPhone 18 Pro
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
iPhone 18.. تسريبات تكشف خطط آبل للجيل القادم
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24

مارك غورمان

أحمر داكن

العنابي

بلومبرغ

الحمرا

iphone

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-23
Lebanon24
10:17 | 2026-02-23
Lebanon24
09:41 | 2026-02-23
Lebanon24
05:45 | 2026-02-23
Lebanon24
04:57 | 2026-02-23
Lebanon24
03:32 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24