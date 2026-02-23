تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
آبل تدرس لوناً جديداً لـ "iPhone 18 Pro"
Lebanon 24
23-02-2026
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير تقارير إلى أن آبل تختبر لوناً "أحمر داكناً" لهاتفي "
iphone
18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max"، ما قد يمثل أول مرة تقدم فيها الشركة خياراً أحمر ضمن فئة "Pro".
وبحسب ما نُقل عن
مارك غورمان
من "
بلومبرغ
"، فإن اللون المطروح هو أقرب إلى
العنابي
الداكن، وليس الأحمر الساطع التقليدي.
وإذا تم اعتماد هذا الخيار، فسيكون مختلفاً عن هواتف آيفون الحمراء السابقة التي اقتصرت على الطرازات غير الاحترافية تحت علامة "(PRODUCT)RED".
وتقول التقارير أيضاً إن آبل تميل في أجهزتها الاحترافية إلى الألوان الهادئة، فيما قد تكون التسريبات السابقة عن ألوان أرجوانية أو بنية مجرد تدرجات ضمن الفكرة نفسها.
كما أشارت تقارير مرتبطة بخارطة إطلاق آبل إلى أن فئة "Pro" قد تُطرح في خريف 2026، مع احتمال تأجيل الطرازات العادية إلى 2027، ضمن تعديل في جدول الإطلاق. (TDV)
