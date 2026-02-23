تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"غوغل" حظرت أكثر من مليون تطبيق مخالف لسياساتها من متجر "غوغل بلاي"

Lebanon 24
23-02-2026 | 10:17
غوغل حظرت أكثر من مليون تطبيق مخالف لسياساتها من متجر غوغل بلاي
غوغل حظرت أكثر من مليون تطبيق مخالف لسياساتها من متجر غوغل بلاي photos 0
قالت غوغل إنها منعت نشر أكثر من 1.75 مليون تطبيق مخالف للسياسات على متجر "غوغل بلاي" خلال 2025، وحظرت أكثر من 80 ألف حساب لمطورين وصفتهم بـ"السيئين" حاولوا نشر تطبيقات ضارة.

وأضافت الشركة أنها منعت أكثر من 255 ألف تطبيق من الوصول المفرط إلى بيانات المستخدمين الحساسة، وأرجعت ذلك إلى إجراءات مثل التحقق من المطورين والمراجعات والاختبارات الإلزامية.

وأشارت غوغل أيضا إلى أنها حجبت 160 مليون تقييم ومراجعة مزعجة أو مضللة، وقالت إنها منعت انخفاضا بمتوسط نصف نجمة للتطبيقات التي تعرضت لحملات تقييم سلبية.

كما أوضحت أنها دمجت أنظمة ذكاء اصطناعي توليدي في عملية المراجعة لمساعدة فرق المراجعة البشرية على رصد الأنماط الخبيثة المعقدة بشكل أسرع.

ويأتي ذلك وسط تدقيق متواصل في سلامة متاجر التطبيقات، رغم استمرار ظهور حالات لتطبيقات خبيثة تنجح أحيانا في التسلل إلى المتجر، وفق تقارير وباحثين مستقلين. (PC MAG)
رسمياً.. "غوغل" تبدأ العودة إلى سوريا وفتح متجر "بلاي" أمام المستخدمين
غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة
ميزة جديدة من غوغل بلاي لتوفير المساحة على هواتف أندرويد
ماذا كشف "غوغل" عن خامنئي؟ شخصية إيرانية تسبقهُ في "الشعبية"
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
