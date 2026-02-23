كيف تجعل ساعة "أبل" ترصد جودة نومك؟.. 6 إعدادات لا بد من تفعيلها

تُعد ساعة "أبل" أداة متطورة لمراقبة الصحة، إلا أن الاستفادة القصوى من ميزاتها في تتبع النوم تتطلب ضبط مجموعة من الإعدادات التقنية التي تضمن دقة البيانات وتكاملها. إليك تفصيل للإعدادات الستة الجوهرية التي ترفع من كفاءة الساعة في هذا المجال:



1. تفعيل وضع التركيز الخاص بالنوم (Sleep Focus)

يعمل هذا الإعداد على تهيئة بيئة النوم المثالية؛ إذ يقوم بتعتيم شاشة الساعة وقفلها لمنع إضاءتها فجأة عند تحريك اليد أثناء النوم. كما يقوم بتصفية التنبيهات والاتصالات، مما يضمن عدم إيقاظك بوميض الشاشة أو أصوات الإشعارات غير الضرورية، وهو ما يحافظ على استمرارية دورات النوم.



2. تنشيط ميزة تتبع مراحل النوم (Sleep Stages)

لا يقتصر دور الساعة على معرفة متى نمت، بل الغرض الأهم هو معرفة "كيف" نمت. بتفعيل هذا الخيار من إعدادات تطبيق "صحتي" (Health)، تبدأ الساعة في استخدام خوارزميات متقدمة وحساسات الحركة ونبض القلب لتصنيف نومك إلى مراحل (النوم الخفيف، النوم العميق، ومرحلة حركة السريعة REM)، مما يعطيك تقريراً مفصلاً عن جودة راحتك.



3. ضبط جداول النوم وتذكيرات الاستعداد (Sleep Schedule)

يساعد تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ الساعة في فهم نمط حياتك الحيوي. هذا الإعداد يتيح ميزة "الاستعداد للنوم" (Wind Down)، التي تبدأ بتقليل تشتت هاتفك وساعتك قبل موعد النوم المحدد، مما يحفز الجسم على إفراز هرمونات النوم والاستعداد للراحة في وقت منتظم.



4. مراقبة معدل التنفس أثناء النوم (Respiratory Rate)

يعتبر هذا الإعداد من المؤشرات الصحية الحساسة؛ حيث تقوم الساعة بحساب عدد الأنفاس التي تأخذها في الدقيقة الواحدة خلال فترات النوم. تفعيل هذا الخيار يساعد في رصد أي تغيرات غير طبيعية في أنماط التنفس، والتي قد تكون مؤشراً مبكراً على حالات صحية معينة أو إجهاد بدني زائد.



5. قياس مستويات الأكسجين في (Blood Oxygen)

بالنسبة للإصدارات التي تدعم هذه الميزة، يعد تتبع مستويات الأكسجين خلال الليل أمراً حيوياً. هذا الإعداد يعمل في الخلفية ويقيس مدى كفاءة توزيع الأكسجين في جسمك أثناء السكون التام، مما يوفر بيانات تكميلية لمعدل التنفس ويساعد في تكوين صورة شاملة عن صحة الجهاز التنفسي.



6. إعداد تذكيرات شحن البطارية (Charging Reminders)

أكبر عائق أمام تتبع النوم هو نفاد البطارية ليلاً. من خلال تفعيل هذا الخيار، ستقوم الساعة بإرسال إشعار إلى هاتفك الآيفون قبل موعد نومك بفترة كافية إذا كانت نسبة الشحن أقل من 30%. هذا يضمن لك وقتاً كافياً لوضعها على الشاحن لضمان استمرارها في العمل طوال ساعات الليل دون انقطاع.







