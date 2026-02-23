تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

كيف تجعل ساعة "أبل" ترصد جودة نومك؟.. 6 إعدادات لا بد من تفعيلها

Lebanon 24
23-02-2026 | 12:00
A-
A+
كيف تجعل ساعة أبل ترصد جودة نومك؟.. 6 إعدادات لا بد من تفعيلها
كيف تجعل ساعة أبل ترصد جودة نومك؟.. 6 إعدادات لا بد من تفعيلها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعد ساعة "أبل" أداة متطورة لمراقبة الصحة، إلا أن الاستفادة القصوى من ميزاتها في تتبع النوم تتطلب ضبط مجموعة من الإعدادات التقنية التي تضمن دقة البيانات وتكاملها. إليك تفصيل للإعدادات الستة الجوهرية التي ترفع من كفاءة الساعة في هذا المجال:

1. تفعيل وضع التركيز الخاص بالنوم (Sleep Focus)
يعمل هذا الإعداد على تهيئة بيئة النوم المثالية؛ إذ يقوم بتعتيم شاشة الساعة وقفلها لمنع إضاءتها فجأة عند تحريك اليد أثناء النوم. كما يقوم بتصفية التنبيهات والاتصالات، مما يضمن عدم إيقاظك بوميض الشاشة أو أصوات الإشعارات غير الضرورية، وهو ما يحافظ على استمرارية دورات النوم.

2. تنشيط ميزة تتبع مراحل النوم (Sleep Stages)
لا يقتصر دور الساعة على معرفة متى نمت، بل الغرض الأهم هو معرفة "كيف" نمت. بتفعيل هذا الخيار من إعدادات تطبيق "صحتي" (Health)، تبدأ الساعة في استخدام خوارزميات متقدمة وحساسات الحركة ونبض القلب لتصنيف نومك إلى مراحل (النوم الخفيف، النوم العميق، ومرحلة حركة العين السريعة REM)، مما يعطيك تقريراً مفصلاً عن جودة راحتك.

3. ضبط جداول النوم وتذكيرات الاستعداد (Sleep Schedule)
يساعد تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ الساعة في فهم نمط حياتك الحيوي. هذا الإعداد يتيح ميزة "الاستعداد للنوم" (Wind Down)، التي تبدأ بتقليل تشتت هاتفك وساعتك قبل موعد النوم المحدد، مما يحفز الجسم على إفراز هرمونات النوم والاستعداد للراحة في وقت منتظم.

4. مراقبة معدل التنفس أثناء النوم (Respiratory Rate)
يعتبر هذا الإعداد من المؤشرات الصحية الحساسة؛ حيث تقوم الساعة بحساب عدد الأنفاس التي تأخذها في الدقيقة الواحدة خلال فترات النوم. تفعيل هذا الخيار يساعد في رصد أي تغيرات غير طبيعية في أنماط التنفس، والتي قد تكون مؤشراً مبكراً على حالات صحية معينة أو إجهاد بدني زائد.

5. قياس مستويات الأكسجين في الدم (Blood Oxygen)
بالنسبة للإصدارات التي تدعم هذه الميزة، يعد تتبع مستويات الأكسجين خلال الليل أمراً حيوياً. هذا الإعداد يعمل في الخلفية ويقيس مدى كفاءة توزيع الأكسجين في جسمك أثناء السكون التام، مما يوفر بيانات تكميلية لمعدل التنفس ويساعد في تكوين صورة شاملة عن صحة الجهاز التنفسي.

6. إعداد تذكيرات شحن البطارية (Charging Reminders)
أكبر عائق أمام تتبع النوم هو نفاد البطارية ليلاً. من خلال تفعيل هذا الخيار، ستقوم الساعة بإرسال إشعار إلى هاتفك الآيفون قبل موعد نومك بفترة كافية إذا كانت نسبة الشحن أقل من 30%. هذا يضمن لك وقتاً كافياً لوضعها على الشاحن لضمان استمرارها في العمل طوال ساعات الليل دون انقطاع.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
أربع خطوات لتحسين جودة نومك وصحتك اليومية.. اتبعها!
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعة "أبل" تتفوق على الفحوصات التقليدية في متابعة مرضى القلب
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في حالات الإرهاق المزمن.. مزيج من المكملات الغذائية يحسن جودة النوم
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يعطل الحرمان من النوم تركيزك خلال النهار؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

✨ الخلف

التركي

الترك

العين

تيم ⁧

كوين

الست

نبيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:10 | 2026-02-23
Lebanon24
13:23 | 2026-02-23
Lebanon24
10:17 | 2026-02-23
Lebanon24
09:45 | 2026-02-23
Lebanon24
09:41 | 2026-02-23
Lebanon24
05:45 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24