تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

قرار من نتفليكس يطال ملايين المستخدمين.. هل تلفازك بينها؟

Lebanon 24
23-02-2026 | 15:10
A-
A+
قرار من نتفليكس يطال ملايين المستخدمين.. هل تلفازك بينها؟
قرار من نتفليكس يطال ملايين المستخدمين.. هل تلفازك بينها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت منصة "نتفليكس" الرائدة في مجال البث الرقمي عن قرارها بإنهاء الدعم التقني لتطبيقها على ملايين الأجهزة القديمة، في خطوة تهدف إلى التركيز على تقديم ميزات تقنية متقدمة تتطلب أنظمة تشغيل حديثة ومعايير أمنية عالية.
 
ويشمل هذا القرار مجموعة واسعة من أجهزة التلفاز الذكية ومنصات الألعاب وأجهزة البث التي تم إنتاجها قبل عام 2014، مما يعني أن المستخدمين الذين يمتلكون هذه الطرازات لن يتمكنوا من الوصول إلى مكتبة الأفلام والمسلسلات عبر التطبيق المدمج بعد تاريخ انتهاء الدعم.

وتضم قائمة الأجهزة المتأثرة طرازات قديمة من تلفزيونات "سامسونج" و"سوني" و"باناسونيك"، بالإضافة إلى أجيال سابقة من أجهزة "أبل تي في" (Apple TV) والجيل الأول من مشغلات "روكو" (Roku).
 
وأوضحت المنصة أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عجز هذه الأجهزة القديمة عن تشغيل التقنيات الحديثة مثل ميزات التفاعل، وجودة البث الفائق، والبروتوكولات الأمنية الجديدة التي تحمي بيانات المستخدمين. ودعت الشركة المشتركين المتأثرين إلى تحديث أجهزتهم أو استخدام وسائط بديلة مثل أجهزة البث الخارجية الحديثة (Dongles) لمواصلة الاستمتاع بخدماتها دون انقطاع.




Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملايين المشتركين مُطالبون بتحديث أجهزتهم للحفاظ على خدمة نتفليكس
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تشات جي بي تي يواجه انقطاعاً مفاجئاً لعشرات الآلاف من المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تيك توك تطلق تقنية جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين في أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نقص الحديد يطال الملايين.. 7 أطعمة ترفع المخزون من دون مكملات
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

البروتوكول

أبل تي في

بروتوكول

سامسونج

التركي

سامسون

الترك

سونيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-02-23
Lebanon24
13:23 | 2026-02-23
Lebanon24
12:00 | 2026-02-23
Lebanon24
10:17 | 2026-02-23
Lebanon24
09:45 | 2026-02-23
Lebanon24
09:41 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24