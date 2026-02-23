تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
قرار من نتفليكس يطال ملايين المستخدمين.. هل تلفازك بينها؟
Lebanon 24
23-02-2026
|
15:10
أعلنت منصة "نتفليكس" الرائدة في مجال البث الرقمي عن قرارها بإنهاء الدعم التقني لتطبيقها على ملايين الأجهزة القديمة، في خطوة تهدف إلى التركيز على تقديم ميزات تقنية متقدمة تتطلب أنظمة تشغيل حديثة ومعايير أمنية عالية.
ويشمل هذا القرار مجموعة واسعة من أجهزة التلفاز الذكية ومنصات الألعاب وأجهزة البث التي تم إنتاجها قبل عام 2014، مما يعني أن المستخدمين الذين يمتلكون هذه الطرازات لن يتمكنوا من الوصول إلى مكتبة الأفلام والمسلسلات عبر التطبيق المدمج بعد تاريخ انتهاء الدعم.
وتضم قائمة الأجهزة المتأثرة طرازات قديمة من تلفزيونات "
سامسونج
" و"سوني" و"باناسونيك"، بالإضافة إلى أجيال سابقة من أجهزة "
أبل تي في
" (Apple TV) والجيل الأول من مشغلات "روكو" (Roku).
وأوضحت المنصة أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عجز هذه الأجهزة القديمة عن تشغيل التقنيات الحديثة مثل ميزات التفاعل، وجودة البث الفائق، والبروتوكولات الأمنية الجديدة التي تحمي بيانات المستخدمين. ودعت الشركة المشتركين المتأثرين إلى تحديث أجهزتهم أو استخدام وسائط بديلة مثل أجهزة البث الخارجية الحديثة (Dongles) لمواصلة الاستمتاع بخدماتها دون انقطاع.
