متفرقات
ليست "تكتونية" فقط.. "سر" خلف زلازل الأرض كشفته دراسة حديثة!
Lebanon 24
23-02-2026
|
16:51
أورد تقرير علمي نتائج دراسة جيولوجية حديثة تقترح فرضية مثيرة للجدل حول مسببات الهزات الأرضية، حيث أشارت إلى أن زلازل الأرض قد لا تقتصر أسبابها على تحركات الصفائح التكتونية التقليدية فحسب، بل قد تكون مرتبطة بـ "تأججات" أو اضطرابات حرارية ومغناطيسية عميقة تنبع من لب الأرض.
وأوضحت الدراسة أن هذه التأججات الجوفية تؤدي إلى إرسال موجات طاقة هائلة تتسبب في تخلخل الطبقات الصخرية
العليا
، مما يفسر حدوث زلازل في مناطق كانت تُصنف سابقاً بأنها "خاملة" أو بعيدة عن أحزمة الزلازل المعروفة.
وذكر الباحثون أن هذه النتائج قد تعيد صياغة فهمنا لديناميكيات كوكب الأرض، إذ إن الربط بين النشاط في النواة والقشرة الأرضية يفتح آفاقاً جديدة للتنبؤ بالنشاط الزلزالي قبل وقوعه بفترات أطول.
ورغم أن هذه الفرضية ما زالت في طور البحث المكثف، إلا أنها تسلط الضوء على أهمية دراسة التغيرات في المجال المغناطيسي والحراري للأرض كعوامل حاسمة في استقرار كوكبنا، مما قد يغير من استراتيجيات الرصد الزلزالي العالمية مستقبلاً.
