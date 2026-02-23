تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

ليست "تكتونية" فقط.. "سر" خلف زلازل الأرض كشفته دراسة حديثة!

Lebanon 24
23-02-2026 | 16:51
A-
A+
ليست تكتونية فقط.. سر خلف زلازل الأرض كشفته دراسة حديثة!
ليست تكتونية فقط.. سر خلف زلازل الأرض كشفته دراسة حديثة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أورد تقرير علمي نتائج دراسة جيولوجية حديثة تقترح فرضية مثيرة للجدل حول مسببات الهزات الأرضية، حيث أشارت إلى أن زلازل الأرض قد لا تقتصر أسبابها على تحركات الصفائح التكتونية التقليدية فحسب، بل قد تكون مرتبطة بـ "تأججات" أو اضطرابات حرارية ومغناطيسية عميقة تنبع من لب الأرض.
 
وأوضحت الدراسة أن هذه التأججات الجوفية تؤدي إلى إرسال موجات طاقة هائلة تتسبب في تخلخل الطبقات الصخرية العليا، مما يفسر حدوث زلازل في مناطق كانت تُصنف سابقاً بأنها "خاملة" أو بعيدة عن أحزمة الزلازل المعروفة.

وذكر الباحثون أن هذه النتائج قد تعيد صياغة فهمنا لديناميكيات كوكب الأرض، إذ إن الربط بين النشاط في النواة والقشرة الأرضية يفتح آفاقاً جديدة للتنبؤ بالنشاط الزلزالي قبل وقوعه بفترات أطول.
 
ورغم أن هذه الفرضية ما زالت في طور البحث المكثف، إلا أنها تسلط الضوء على أهمية دراسة التغيرات في المجال المغناطيسي والحراري للأرض كعوامل حاسمة في استقرار كوكبنا، مما قد يغير من استراتيجيات الرصد الزلزالي العالمية مستقبلاً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة حديثة: التأمل يعيد برمجة الدماغ للوصول إلى "ذروة الكفاءة"
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: "المقاومة" ليست سلاحاً فقط بل قوة ناعمة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يفقد دماغنا "السعادة" مع غياب الشمس؟ دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"سبايس إكس" تطلق "باندورا" في مهمة علمية لدراسة كواكب خارجية
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

حزمة ال

العليا

الصفا

العلي

الرب

تيجي

آفاق

توني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:10 | 2026-02-23
Lebanon24
13:23 | 2026-02-23
Lebanon24
12:00 | 2026-02-23
Lebanon24
10:17 | 2026-02-23
Lebanon24
09:45 | 2026-02-23
Lebanon24
09:41 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24