تخترق الهاتف في ثوانٍ.. برمجية تجسس تضع خصوصية المستخدمين في خطر

حذر خبراء في الأمن السيبراني من ظهور جيل جديد من برمجيات التجسس التي تملك القدرة على اختراق الهواتف الذكية خلال ثوانٍ معدودة، مستهدفة بشكل أساسي مستخدمي أنظمة الأندرويد والآيفون عبر ثغرات أمنية معقدة.





تعتمد هذه البرمجيات، ومن أبرزها ما رُصد مؤخراً تحت مسمى "DCHSpy"، على أساليب تضليلية تبدأ بإرسال روابط مشبوهة أو استغلال ثغرات "اليوم الصفر" (Zero-Day) في نظام التشغيل.

وبمجرد نفاذ البرمجية إلى الجهاز، تبدأ بالعمل في الخلفية دون إصدار أي تنبيهات للمستخدم، حيث تقوم بسرقة حزم ضخمة من البيانات تشمل الموقع الجغرافي اللحظي، الصور، ومحادثات التطبيقات المشفرة مثل " ".





وأشار التقنيون إلى أن الخطورة تكمن في قدرة بعض هذه البرمجيات على التحكم بكاميرا الهاتف والميكروفون سراً، حتى دون إضاءة مؤشر التشغيل (LED)، مما يجعل من المستحيل على المستخدم العادي اكتشاف عملية التجسس.

كما تهدف هذه الحملات إلى جمع سجلات المكالمات وجهات الاتصال، وإرسالها إلى خوادم خارجية تابعة لمجموعات قرصنة دولية.



للتصدي لهذه التهديدات، شدد خبراء الأمن على ضرورة اتباع حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:



1. التحديث الفوري: تحميل الرقع الأمنية لنظام التشغيل فور صدورها لسد الثغرات المكتشفة.

2. إعادة التشغيل اليومي: إجراء عملية "Restart" للهاتف بانتظام، مما يساعد في تعطيل بعض أنواع برمجيات التجسس المؤقتة.

3. الحذر من الروابط: تجنب النقر على الروابط الواردة من مصادر مجهولة أو تحميل تطبيقات من خارج المتاجر الرسمية.

4. مراقبة الأداء: الانتباه لأي استهلاك غير مبرر للبطارية أو زيادة مفاجئة في استخدام بيانات الإنترنت، إذ تعد هذه من العلامات الحيوية لوجود برمجية خبيثة تعمل في الخفاء.



