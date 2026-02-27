تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 17 "Cinnamon Bun"

Lebanon 24
27-02-2026 | 10:13
غوغل تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 17 Cinnamon Bun
غوغل تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 17 Cinnamon Bun photos 0
بدأت شركة غوغل في طرح النسخة التجريبية من نظام التشغيل أندرويد 17 الذي يحمل الإسم الرمزي Cinnamon Bun.

ومن المتوقع أن يصل هذا النظام إلى المستخدمين نهاية صيف 2026، تليه تدريجيًا تحديثات عبر الشركات المختلفة التي تعتمد أندرويد كأساس لواجهاتها.

واحدة من أبرز التغييرات المتوقعة في أندرويد 17 هي التحسينات في واجهة المستخدم التي تُركز على التأثيرات الزجاجية والشفافية، ما يمنح النظام مظهرًا أكثر حداثة وعمقًا مقارنة بالإصدارات السابقة.

وفي هذا الأسلوب الجديد، ستظهر الخلفيات والعناصر أسفل القوائم بنمط ضبابي خفيف مع دمج ديناميكي للألوان حسب خلفيات الهاتف، ما يعزز الشعور بالتناسق البصري عبر النظام.

وبحسب التقارير الأولى، تشمل التعديلات أيضًا تغييرات طفيفة في الشاشة الرئيسية مثل شريط بحث قابل للتخصيص وإمكانية إزالة بعض العناصر الافتراضية من الشاشة بسهولة للمستخدمين الراغبين في واجهة أبسط.

بالإضافة إلى الميزات البصرية، أضافت غوغل دعمًا موسعًا لتقنية الفقاعات App Bubbles التي تسمح بفتح أي تطبيق في نافذة عائمة للوصول السريع، بدلًا من الانتقال الكامل بين التطبيقات.

كما اشتملت النسخة على أدوات جديدة لمؤشرات واجهة اللمس، وتحسينات في استقرار النظام وإصلاح بعض الأخطاء.

ومن بين الميزات القوية التي ظهرت أيضًا تحسينات في الأداء العام للنظام من خلال بنية جديدة تدعى DeliQueue التي تسهم في تجربة أكثر سلاسة أثناء التنقل بين المهام.

خصوصية وأمان محسّنان
ويركز أندرويد 17 بشكل واضح على تعزيز حماية البيانات والخصوصية، حيث يدعم إعدادات تُقيّد حركة البيانات غير المشفرة تلقائيًا، كما يضيف دعمًا لتشفير الشبكات وللتأكد من أمان التطبيقات المثبّتة.

وتهدف هذه الخطوات لحماية المستخدمين من المخاطر المتعلقة بالاتصال غير الآمن والتجسس على الحركة الرقمية.

دعم أجهزة متعددة
وسيأتي أندرويد 17 أولًا إلى أجهزة غوغل بيكسل الحديثة عبر برنامج بيتا قبل أن يبدأ الوصول إلى الهواتف الأخرى خلال النصف الثاني من 2026.

وفي الواقع تستعد شركات مثل oneplus بالفعل لإطلاق إصدار OxygenOS 17 المستند إلى أندرويد 17 مع تحسينات في الأداء وتجربة المستخدم، بينما تخطط  Xiaomi لتضمين النظام داخل HyperOS 4.0 على أجهزتها.

النظرة المستقبلية
وبينما لا يزال أندرويد 17 في مراحل التطوير التجريبية، فإن التحديث يُعد واحدًا من أكبر إصدارات النظام في السنوات الأخيرة لما يقدمه من تغييرات بصرية وتجربة استخدام محسّنة وتركيز واضح على الأمان والخصوصية.

ومع استمرار الاختبارات القادمة، من المتوقع أن تظهر مزايا إضافية جديدة قبل الإطلاق الرسمي، ما يعزز موقع أندرويد في المنافسة مع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية الأخرى في السوق العالمية.
Lebanon24
12:03 | 2026-02-27
Lebanon24
08:16 | 2026-02-27
Lebanon24
05:41 | 2026-02-27
Lebanon24
04:05 | 2026-02-27
Lebanon24
02:45 | 2026-02-27
Lebanon24
23:36 | 2026-02-26
