تكنولوجيا وعلوم

أسوأ 5 إصدارات لهواتف آيفون على مر السنين.. تعرف إليها

Lebanon 24
28-02-2026 | 09:53
أسوأ 5 إصدارات لهواتف آيفون على مر السنين.. تعرف إليها
أسوأ 5 إصدارات لهواتف آيفون على مر السنين.. تعرف إليها photos 0
منذ إطلاقه الأول عام 2007، قطع هاتف آيفون شوطًا طويلًا، ووصلت السلسلة إلى آيفون 17 عام 2025، مع إطلاق 51 نسخة خلال 19 عامًا وما زال العدد في ازدياد. ومع ذلك، لم يكن كل إصدار مثاليًا، فبعض الهواتف حققت نجاحًا كبيرًا بينما فشلت أخرى بشكل واضح.

وفقًا لتقرير موقع "ديجيتال تريندز"، هذه خمسة من أسوأ هواتف آيفون:

آيفون 4
قدّم تصميمًا جديدًا كليًا مع جوانب وحواف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ، لكنه نقل هوائي الاتصال الخلوي إلى الإطار، ما أدى إلى فقدان الإشارة عند الإمساك بالهاتف باليد، فيما عُرف بـ"فضيحة الهوائي". حاول ستيف جوبز تبرير المشكلة، لكن في النهاية اعترفت "أبل" بخطأ التصميم ووزعت أغطية حماية مجانية.

آيفون 5 سي
أُطلق كخيار اقتصادي مع غلاف بلاستيكي ملون، لكن سعره بلغ 549 دولارًا، أي أقل فقط بمئة دولار من آيفون 5 إس الرائد. وبمئة دولار إضافية يمكن الحصول على جودة تصنيع أفضل، مستشعر "Touch ID"، وميزات إضافية جعلت 5 سي يبدو ضعيفًا مقارنة بالنسخة الرائدة.

آيفون 6 وآيفون 6 بلس
جاءا بتصميم منحني ونحيف، لكن هذا أدى إلى مشكلة الانحناء عند وضع الهاتف في الجيب أثناء الجلوس، بسبب ضعف الدعم حول الإطار. رغم معرفة "أبل" بالمشكلة، أطلقت الهاتفين دون تعديل، وكانت مواصفاتهما أقل إثارة مقارنة بالإصدارات التالية مثل آيفون 6 إس.

آيفون إس إي (2022)
الجيل الثالث من آيفون إس إي حافظ على تصميم آيفون 8، مع تحسين المعالج إلى A15 ودعم الجيل الخامس. ومع ارتفاع السعر من 399 إلى 429 دولارًا، فقد الهاتف قيمته الاقتصادية مقارنة بالجيل الثاني الذي كان جذابًا بسبب مزيج السعر والأداء.

آيفون 14 بلس
كان نسخة أكبر من آيفون 14، بنفس المعالج A15 وبدون ميزات Pro مثل عدسة تليفوتوغرافي أو شاشة 120 هرتز، وكان سعره 899 دولارًا مقابل إضافة الشاشة الكبيرة فقط، ما جعله أقل جدوى مقارنة بالنسخ الأخرى من السلسلة. (العربية) 
