لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
7 شخصيات.. دليلك لاختيار الأسلوب الأنسب للتفاعل مع "ChatGPT"
Lebanon 24
02-03-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف خبراء التقنية عن سبع شخصيات محورية، يمكن لمستخدمي "ChatGPT" الاستعانة بها لرفع كفاءة الإجابات، والحصول على نتائج أكثر دقة وتخصصاً.
وتتنوع هذه الشخصيات لتشمل دور المساعد الشخصي المنظم، والمبرمج الخبير، والمحرر اللغوي الدقيق، وصولاً إلى المعلم الصبور، والناقد البناء، والمبدع الملهم، والمحلل الاستراتيجي؛ حيث يتيح تحديد الدور للذكاء الاصطناعي فهم السياق المطلوب بعمق أكبر، وتجاوز الإجابات العامة السطحية، مما يحول المنصة من مجرد أداة للدردشة إلى فريق عمل متكامل، يساعد في إنجاز المهام المعقدة باحترافية عالية.
ويعتمد نجاح هذه التجربة على صياغة أوامر واضحة، تطلب من النموذج تقمص شخصية محددة قبل طرح السؤال، مما يضمن توجيه تدفق المعلومات نحو الهدف المنشود؛ سواء كان ذلك في مجالات التعلم، أو العمل، أو الإبداع الفني. ويرى المتخصصون أن هذه الاستراتيجية تعزز من قدرة المستخدم على تطويع التكنولوجيا لخدمة احتياجاته الفردية، وتجعل من التفاعل مع
الذكاء الاصطناعي
تجربة أكثر حيوية وفاعلية، في عالم يتسارع فيه الاعتماد على الأدوات الرقمية الذكية.
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
