متفرقات
رحلة الصاروخ الباليستي: حينما تلتقي قوانين الفيزياء بالاستراتيجية العسكرية
Lebanon 24
05-03-2026
|
14:00
تعد الصواريخ الباليستية ذروة التطور في الهندسة العسكرية، إذ تتجاوز كونها مجرد سلاح لتصبح معجزة فيزيائية تدمج قوانين الميكانيكا المدارية مع التعقيد الاستراتيجي. وتعتمد رحلة هذه الصواريخ على مسار محدد يجمع بين الدفع القوي والتحكم الدقيق، مما يجعلها أداة ذات تأثير جيوسياسي حاسم.
مراحل الرحلة الفيزيائية
تتألف رحلة الصاروخ الباليستي من ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بـ"مرحلة الدفع"، حيث يعمل المحرك الصاروخي لثوانٍ أو دقائق معدودة ليمنح الصاروخ السرعة والارتفاع المطلوبين للتغلب على
جاذبية
الأرض.
تليها "مرحلة الطيران الحر"، وهي المرحلة الأطول والأكثر تعقيداً، حيث يخرج الصاروخ من الغلاف الجوي ويتبع مساراً قوسياً (باليستياً) تحدده قوانين الفيزياء والجاذبية، ليصل إلى سرعات تفوق سرعة الصوت بمراحل.
وأخيراً، تأتي "مرحلة الدخول"، حيث يعود الرأس الحربي ليخترق الغلاف الجوي مجدداً بسرعة هائلة، مما يتطلب هندسة متطورة لتحمل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك الجوي والوصول بدقة إلى الهدف.
الهندسة والاستراتيجية
من الناحية الهندسية، يكمن التحدي الأكبر في موازنة الوزن، ونوع الوقود، ونظام التوجيه الذي يضمن إصابة الهدف بدقة متناهية عبر استخدام أنظمة ملاحة بالقصور الذاتي أو الأقمار الصناعية.
أما استراتيجياً، فإن الصاروخ الباليستي يمثل ركيزة "الردع الاستراتيجي"؛ حيث إن قدرته على قطع آلاف الكيلومترات في زمن قياسي تجعل من الصعب على
أنظمة الدفاع الجوي
التقليدية اعتراضه، مما يفرض معادلات توازن قوى عالمية معقدة.
مستقبل الردع
مع تسارع التطور التكنولوجي، تحولت الهندسة الباليستية من مجرد "قذيفة مسيرة" إلى منظومات قادرة على المناورة وتغيير مسارها في مراحلها الأخيرة، مما يعيد صياغة مفاهيم الدفاع الصاروخي العالمية.
إن هذه الرحلة، التي تبدأ من قاعدة الإطلاق وتنتهي عند الهدف، هي في جوهرها تجسيد للصراع المستمر بين القدرة التدميرية المتطورة وأنظمة الحماية التي تسعى لتحييدها.
