تكنولوجيا وعلوم
نفي من مسنجر MAX الروسي.. هذا ما أوضحه
Lebanon 24
09-03-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت إدارة تطبيق التراسل الروسي "
ماكس
" بنفي قيامها بتتبع استخدام خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، مشيرة إلى أن معلومات عناوين IP تُستخدم حصرياً لضمان عمل المكالمات بشكل صحيح.
وأضاف
المكتب الصحفي
للتطبيق قائلا: "من أجل إقامة اتصال نظير إلى نظير (P2P) (للمكالمات)، تتطلب تقنية WebRTC عنوانا خارجيا من نوع IP لبناء مسار مباشر من هاتف إلى هاتف. وهذا هو المعيار المستخدم لجميع الخدمات التي تُجري مكالمات باستخدام هذه التقنية".
أما
الاستعلامات
الموجهة إلى خوادم مثل Apple وGoogle، فهي ضرورية للتحقق من تسليم الإشعارات الفورية (push) للمستخدمين. ويعد هذا إجراء ضروريا لضمان عمل الإشعارات بشكل صحيح في ظروف الشبكات المعقدة وفرض قيود على الاتصالات المحمولة في مناطق معينة.
علاوة على ذلك، لا يرسل تطبيق MAX استفسارات إلى خوادم "
واتساب
" (WhatsApp) (محظور، مملوك لمنصة معترف بها كمتطرفة ومحظورة في روسيا) وتليغرام (Telegram). ويشير المكتب الصحفي إلى أن الحلول التقنية المستخدمة تهدف إلى ضمان جودة عالية لعمل الخدمات، وفي مقدمتها المكالمات والإشعارات. ولا علاقة لها إطلاقا بالبيانات الشخصية أو استخدام خدمات أخرى، بما في ذلك. VPN (روسيا اليوم)
